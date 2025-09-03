“Gribtrip” aicina uz jaudīgu sezonas noslēgumu

13. septembrī pulksten 12.00 bijušajā Zeltiņu kodolraķešu bāzē norisināsies auto entuziastu grupas “Gribtrip” sezonas noslēguma pasākums. Organizatori sola aizraujošu programmu ar jaunām nominācijām, aktivitātēm un pārsteigumiem.
“Šī sezona bija īpaši aktīva – notikuši gan mazie auto saieti, gan lielāki pasākumi. Pirmo reizi rīkojām “Chill&Grill” Balvos, kā arī “PIT STOP” Gulbenē un Jēkabpilī, kur bija iespēja apzīmēt automašīnu, iekāpt īstā drifta mašīnā, pagāzēt, kā arī izbaudīt braucienu ar bagiju. Piedāvājām arī dažādas sacensības, piemēram, riepas nomontēšanu un uzlikšanu uz laiku,” stāsta organizatoru pārstāve Amanda Timoško.
Viņa piebilst, ka skatītāji un dalībnieki uz “Gribtrip” pasākumiem ierodas no visas Latvijas – šogad tālākais drifta braucējs bija no Dundagas, bet dažādās nominācijās piedalījās entuziasti no Ventspils, Saldus, Talsiem un citām pilsētām. “Katru reizi redzam arvien vairāk jaunu seju, un tas apliecina, ka “Gribtrip” vārds izskanējis plaši. Mēs vienojam daudzus auto entuziastus no dažādām Latvijas pilsētām. Mēs priecājamies par ikvienu no mūsu pasākuma apmeklētājiem, katru reizi pasākuma apmeklētāju skaits palielinās un iesaiste paliek lielāka,” saka pārstāve.
Noslēguma pasākumā 13. septembrī paredzētas jaunas un sarežģītākas drifta nominācijas, kā arī plaša izklaides programma apmeklētājiem – 9D VR kino, VR motocikli, bingo spēle un citas aktivitātes. Vakaru noslēgs salūts, bet svinības turpināsies gan Alūksnes “Klondaika”, gan “Bārs 9” Gulbenē. Organizatori uzsver, ka bijusī Zeltiņu kodolraķešu bāze ir ideāla vieta šādiem saietiem – plaša teritorija, apkārt meži un iespēja apskatīt vēsturiskos bunkurus. “Mēs nevēlamies mainīt vietu un šādu domu nemaz neesam apsvēruši, mums patīk tur būt un saukt to par mūsu vietu kur varam piepildīt mazos sapņus un uzrīkot jaudīgāko pasākumu Vidzemē!” saka organizatori.
Kas ir “Gribtrip”?
“Gribtrip” ir auto entuziastu grupa, kura organizē automašīnu saieta jeb car meet-up veida pasākumus Alūksnes novadā vasaras sezonā, uz kuru ierodas vairāk kā 600 automašīnas. Automašīnu saieti tiek rīkoti jau trešo gadu un cilvēku atsaucība progresīvi ir tikai palielinājusies – apmeklētāji ierodas ne tikai no Alūksnes novada, bet gan arī no visas Latvijas. “Pasākums tiek rīkots ar domu, lai cilvēkiem būtu iespēja parādīt savu automašīnu un tai veiktās modifikācijas pārējiem, lai mēs varētu vairāk pastāstīt un motivēt jauniešus un ģimenes palīdzēt arī mūsu organizētajos labdarības projektos, auto entuziastus aicinam piedalīties organizētajās nominācijās, piemēram, zemākais auto, skaļākais auto, skatītāju favorīts, skaistākie diski u.c, saliedēties ar citiem auto entuziastiem, kā arī dot iespēju vienkāršajam apmeklētājam piedalīties aktivitātēs, piemēram, auto riteņa nomontēšana un uzmontēšana uz laika uzskaiti, organizētāju nodrošinātas automašīnas apzīmēšana u.c. Neskatoties uz visām auto nominācijām pie mums ir arī drifta nominācijas, kurās var piedalīties ikviens no dalībniekiem, starp drifta nomināciju dalībniekiem ir sīva cīņa, jo katrs vēlas sevi pierādīt, mēs piedāvājam – kiss the wall, drifta 8, paralēlais parking, gymkhana kabata, burnout duo/solo,” tā organizatori.
