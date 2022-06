Grib pārbūvēt Pils ielas posmu

Alūksnes novada pašvaldība vēlas pārbūvēt Alūksnē Pils ielu posmā no Pleskavas ielai līdz pilsētas robežai. Tautsaimniecības komitejas sēdē deputāti atbalstīja projektēšanas uzsākšanu, tomēr šobrīd vēl nav zināms, cik pārbūve maksās un par kādu naudu to darīs.

“Šovasar noslēgsies ceļa rekonstrukcijas darbi Liepnas virzienā un šis posms ir vienīgais no Pils ielas sākuma līdz pilsētas robežai, kas palicis nesakārtots. Ir iecere uzsākt projektēšanu, lai ceļš visā posmā būtu vienlīdz labs līdz pat Liepnai,” sēdē norādīja priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.

Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu koordinatore Anda Lejasblusa skaidroja, ka par šo ceļa posmu pašvaldība saņēmusi vairākus iedzīvotāju iesniegumus, lielākoties no mazdārziņu “Kalnadruvas” īpašniekiem, kurus neapmierina gājēju un velosipēdistu drošība. Vasaras sezonā satiksme tur ir īpaši intensīva. “Šis ir viens no nedaudzajiem tranzītielu posmiem, kas palicis nesakārtots. Būvdarbus plānots finansēt ar valsts autoceļu finansēšanas programmas līdzfinansējumu, uz ko pašvaldības katru gadu var pieteikties. Šogad pieteikšanās gan nav paredzēta, jo vispirms jāpabeidz darbi Tālavas ielā. Plānots finansējumam pieteikties nākamgad. Ziemas sezonā paredzēta būvprojekta izstrāde, šīs izmaksas sedzot no pašvaldības budžeta,” skaidroja A. Lejasblusa.

Viņa gan pieļāva iespēju, ka lietavu nodarītā posta dēļ finansējums, ko pašvaldība bija iecerējusi atvēlēt būvprojekta izstrādei, šobrīd būs nepieciešams neatliekamai infrastruktūras bojājumu novēršanai. Vērts pieminēt, ka posma pārbūvē paredzēts risināt arī satiksmes drošības uzlabošanu zonā pie Siseņu ezera peldēšanās vietas.

Par ieceri vēl jālemj domes sēdē.