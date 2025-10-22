Grasās uz pusi samazināt atbalstu biedrībām

Alūksnes novada pašvaldība grasās mainīt maksimālo atbalsta apmēru vienas biedrības darbības nodrošināšanai no pašreizējiem 1000 eiro gadā uz 500 eiro, tādēļ aicina iedzīvotājus iepazīties ar plānotiem grozījumiem un paust savu viedokli pašvaldībai līdz 23. oktobrim.
Ar samazinājumu samierinās
Alūksnes novada politiski represēto biedrības “Sarma” vadītāja Dzidra Dimdāne ar pašvaldības ieceri uz pusi samazināt atbalsta apmēru samierinās. “Finanšu līdzekļu biedrības atbalstam pietiks. Vienīgi pašvaldībai lūgsim papildu atbalstu transporta nodrošināšanai, lai nokļūtu uz represēto pasākumiem novadā un Ikšķilē, kur ik gadu augustā notiek politiski represēto salidojumi. Pārsvarā gan braucieniem izmantojam savu transportu, bet mums ir pāris represēto, kuriem pensija ir ļoti maza, tādēļ viņi nevar nokļūt vajadzīgajā vietā,” stāsta Dz. Dimdāne. Viņa norāda, ka biedrība no pašvaldības piešķirtā atbalsta naudas maksā arī komunālos maksājumus, kas rodas, izmantojot biedrības “Sarma” darbībai piešķirtās telpas Alūksnes novada Sabiedrības centrā, taču arī šim nolūkam no iespējamās atbalsta summas nākamgad, 500 eiro, naudas pietikšot.
Nav priecīga ziņa
Tik optimistiska par pašvaldības ieceri samazināt finansējumu gan nav Alūksnes Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Rateniece. “Šī nav priecīga ziņa, neesmu ar to apmierināta. Šogad pirmo gadu pašvaldība biedrību atbalstīja, piešķirot 1000 eiro. Pirms tam ik gadu saņēmām 430 eiro, kas tomēr bija par maz,” stāsta S. Rateniece. Viņa norāda, ka piešķiro naudu biedrība izmanto, lai cilvēki varētu socializēties – ik gadu rīko Jāņu dienas ieskaņas aktivitātes, galda sporta spēles, atzīmē Vispasaules invalīdu dienu, Lieldienas un kopīgi svin Ziemassvētkus. “Šajos svētkos parasti organizējam koncertus, kur uzaicinām viesmāksliniekus, gatavojam saviem biedriem pārtikas paciņas, atbalstām pulciņu darbību, kuri kuplina mūsu svētkus. No novada Kultūras centra, lai gan ar atlaidi, bet īrējam telpas saviem pasākumiem, jo biedrībā ir daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām un mūsu biedrības telpās visi neietilpstam,” atklāj S. Rateniece. Invalīdu biedrība 195 eiro gadā atvēl arī komunālajiem maksājumiem, kas rodas, izmantojot novada Sabiedrības centrā darbībai piešķirtās telpas. “Atbalsts no pašvaldības mums ļoti noderētu, un ceram, ka to tomēr nesamazinās,” saka biedrības valdes priekšsēdētāja.
Aicina izteikt viedokli
“Atbalsts biedrību darbības nodrošināšanai ir viens no Alūksnes novada pašvaldības izveidotajiem brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem. Uz šī finansējuma saņemšanu var pretendēt biedrība, ja tai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem. Šobrīd pašvaldība pārskata brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidus un tiem paredzēto finanšu apmēru,” pauž Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Lāsma Ēvele. Viņa aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu brīvā formā vai aizpildot anketas, kas pieejamas pašvaldības mājas lapā.
