Abonē! E-avīze
Trešdiena, 22. oktobris
Īrisa, Irīda, Airisa
weather-icon
+8° C, vējš 1.34 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Grasās uz pusi samazināt atbalstu biedrībām

08:23 22.10.2025

Aivita Lizdika

140

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība grasās mainīt maksimālo atbalsta apmēru vienas biedrības darbības nodrošināšanai no pašreizējiem 1000 eiro gadā uz 500 eiro, tādēļ aicina iedzīvotājus iepazīties ar plānotiem grozījumiem un paust savu viedokli pašvaldībai līdz 23. oktobrim.

Ar samazinājumu samierinās

Alūksnes novada politiski represēto biedrības “Sarma” vadītāja Dzidra Dimdāne ar pašvaldības ieceri uz pusi samazināt atbalsta apmēru samierinās. “Finanšu līdzekļu biedrības atbalstam pietiks. Vienīgi pašvaldībai lūgsim papildu atbalstu transporta nodrošināšanai, lai nokļūtu uz represēto pasākumiem novadā un Ikšķilē, kur ik gadu augustā notiek politiski represēto salidojumi. Pārsvarā gan braucieniem izmantojam savu transportu, bet mums ir pāris represēto, kuriem pensija ir ļoti maza, tādēļ viņi nevar nokļūt vajadzīgajā vietā,” stāsta Dz. Dimdāne. Viņa norāda, ka biedrība no pašvaldības piešķirtā atbalsta naudas maksā arī komunālos maksājumus, kas rodas, izmantojot biedrības “Sarma” darbībai piešķirtās telpas Alūksnes novada Sabiedrības centrā, taču arī šim nolūkam no iespējamās atbalsta summas nākamgad, 500 eiro, naudas pietikšot.

Nav priecīga ziņa

Tik optimistiska par pašvaldības ieceri samazināt finansējumu gan nav Alūksnes Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Rateniece. “Šī nav priecīga ziņa, neesmu ar to apmierināta. Šogad pirmo gadu pašvaldība biedrību atbalstīja, piešķirot 1000 eiro. Pirms tam ik gadu saņēmām 430 eiro, kas tomēr bija par maz,” stāsta S. Rateniece. Viņa norāda, ka piešķiro naudu biedrība izmanto, lai cilvēki varētu socializēties – ik gadu rīko Jāņu dienas ieskaņas aktivitātes, galda sporta spēles, atzīmē Vispasaules invalīdu dienu, Lieldienas un kopīgi svin Ziemassvētkus. “Šajos svētkos parasti organizējam koncertus, kur uzaicinām viesmāksliniekus, gatavojam saviem biedriem pārtikas paciņas, atbalstām pulciņu darbību, kuri kuplina mūsu svētkus. No novada Kultūras centra, lai gan ar atlaidi, bet īrējam telpas saviem pasākumiem, jo biedrībā ir daudz cilvēku ar īpašām vajadzībām un mūsu biedrības telpās visi neietilpstam,” atklāj S. Rateniece. Invalīdu biedrība 195 eiro gadā atvēl arī komunālajiem maksājumiem, kas rodas, izmantojot novada Sabiedrības centrā darbībai piešķirtās telpas. “Atbalsts no pašvaldības mums ļoti noderētu, un ceram, ka to tomēr nesamazinās,” saka biedrības valdes priekšsēdētāja.

Aicina izteikt viedokli

“Atbalsts biedrību darbības nodrošināšanai ir viens no Alūksnes novada pašvaldības izveidotajiem brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidiem. Uz šī finansējuma saņemšanu var pretendēt biedrība, ja tai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, apvieno politiski represētas personas vai personas ar veselības traucējumiem. Šobrīd pašvaldība pārskata brīvprātīgās iniciatīvas atbalsta veidus un tiem paredzēto finanšu apmēru,” pauž Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Lāsma Ēvele. Viņa aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu brīvā formā vai aizpildot anketas, kas pieejamas pašvaldības mājas lapā.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Plāno pārtraukt saldumu paciņu dāvināšanu Ziemassvētkos

07:40 20.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svin Mūzikas skolas dibināšanas 80. gadskārtu (5)

17:29 15.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No 15. oktobra izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos, tostarp Alūksnes novadā

15:58 15.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ugunsgrēks Alūksnē: dega dēļi un dzīvojamās mājas piebūve

09:30 16.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kad sirds dejo – Liepnas dejotāji atjauno tautas deju tradīcijas (1)

08:00 17.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts (7)

08:44 16.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Ja neabonējat "Alūksnes un Malienas Ziņas", kas Jums kavē to darīt?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
22
Oktobris
Sākums: 16:00

Animācijas filma “200% VILKS”
Trešdiena
22
Oktobris
Sākums: 19:00

ATCELTS Jāņa Kreičmaņa stand-up solo izrāde “Puņķi un asaras”
Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 11:00

Skolēnu brīvdienu aktivitāte
Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 12:00

Senioru pēcpusdiena “Lapas dzeltenas…”
Ceturtdiena
23
Oktobris
Sākums: 12:30

Tikšanās ar autori Lauru Vinoradaovu
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025

Rets komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Sporta veids kam vienmēr var būt ļoti laba nākotne. Finansiāli labi. Nevajag arēnu vai halli īrēt. Šahistu ar vienmēr bijis ļoti daudz. Nav jāpārdzīvo vai komandā pietiks sportistu vai nē, uz kaut[...]

12:46 18.10.2025

Kalvitis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Svētdien blitz turnīrs. Visi var piedalīties. Varbūt būs daudz spēlēt gribētāju, jo ir kaut kāda informācija par šo turnīru aluksniesiem.lv un avīzē ar.

12:39 18.10.2025

Uldis komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varētu festivālu par Vaidavas Plūmes kausu nodēvēt nākotnē. Tas vis ļoti interesanti. Ļoti demokrātisks sporta veids, jo nav vecuma ierobežojuma.

12:31 18.10.2025

Andris komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Varēja būt trīs dienu turnīrs. Ar pamatīgu finālu, kur kausu lielu iegūst uzvarētajs. Ja kas varbūt šodien būs ar rezultāti. Zināt kas ir kas mums šahā.

12:25 18.10.2025