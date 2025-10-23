Grāmatu svētkos pirmizrāde stāstam par mīlestību

25. oktobrī pulksten 11.00 Alūksnes Kultūras centrā gaidāmi ikgadējie Grāmatu svētki, kad būs ne tikai grāmatu komercizstāde, bet arī tikšanās ar spilgtām personībām: Zani Nuts, Liu Guļevsku, Romanu Lāci, Zani Eniņu, Jāni Slaidiņu, kā arī nodarbība bērniem “Dzejoļu veikals” ar Eviju Gulbi. Vēl ikviens varēs izdzīvot īpaši veidotu muzikāli literāru stāstu “Alūksnieša sirds”, kas aizvedīs jaunības mīlestības ceļos.
Pirmā – pirms 500 gadiem
Pirmie Grāmatu svētki Alūksnes novadā notika 2002. gadā Alsviķos. Tie bija īpaši, jo akcijas “Atbalsts lauku bibliotēkām” ietvaros aizsākās vērienīga Grāmatu svētku kustība visā Latvijā. “Līdz 2015. gadam svētkus organizēja ciešā sadarbībā ar Lauku bibliotēku atbalsta biedrību, vēlāk, līdz 2020. gadam, kad sākās kovida pandēmija, Grāmatu svētki notikuši gandrīz katru gadu, izņemot 2007. un 2016. gadu, ar Alūksnes novada pašvaldības un citu sadarbības partneru atbalstu,” stāsta Alūksnes novada bibliotēkas direktore Iveta Ozoliņa. Šis ir īpašs gads – latviešu grāmatniecībai 500. gadadiena. Liecības par pirmo zināmo latviešu grāmatu, kas iespiesta 1525. gadā, nav saglabājušās, taču tā aizsāk ko daudz vērtīgāku – latviešu valodas attīstību, kas vēlāk kļuva par pamatu nacionālajai kultūrai. “Pēdējos gados aktualizēts arī jautājums par lasīšanas nozīmi, par lasītprasmi, tāpēc šādi Grāmatu svētki ir svarīgi. Protams, cilvēki mūsdienās grāmatas lasa mazāk – domāju, tas dēļ šī ātrā tehnoloģiju laikmeta,” saka I. Ozoliņa.
Tikšanās ar radošām personībām
Rīkojot Grāmatu svētkus, grāmata ir godā celta. “Lai grāmata būtu, vajadzīgs kā rakstnieks, tā lasītājs. Sestdien būs lieliska iespēja tikties ar dažādiem rakstniekiem – uzskatu, ka ikviens atradīs sev piemērotu tematu, ko klausīties. Arī ikdienā Alūksnes novada bibliotēkā rīkojam dažādas tikšanās. Svētku ietvaros pašiem mazākajiem veltīts viens pasākums, jo bērniem un jauniešiem ir gana daudz iespēju ikdienā tikties ar autoriem kā skolā, tā bibliotēkā,” norāda bibliotēkas direktore.
Viņa stāsta, ka Zane Nuts ir kustības “Laiks lasīt” viena no vēstnesēm. Grāmatu autore, radio žurnāliste Lia Guļevska lasītāju vidū ir ļoti iecienīta, jo viņa raksta par Latvijā zināmām personībām. Kopā ar viņu būs kardiologs, ķirurgs Romans Lācis – par viņu arī ir grāmata. Blogere un aizrautīga ceļotāja Zane Eniņa parādīs, cik grāmatas var būt daudzveidīgas. I. Ozoliņa piebilst, ka Jāņa Slaidiņa vārds komentārus neprasa.
Iespēja atgriezties jaunības gados
Kā pievienotā vērtība Grāmatu svētkiem būs muzikāli literārs stāsts, kura viena no režisorēm ir Alūksnes Kultūras centra direktores vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte. Ieejai izrādē bija iespēja pieteikties bezmaksas kartēm. “Diemžēl tās vairs nav pieejamas, jo interese bija liela. Bet varu iepriecināt, jo šī noteikti nebūs pēdējā izrāde – nākamo varēs redzēt jau 15. novembrī,” saka S. Eglīte. Kultūras darba speciāliste ir pasākumu režisore. Šis darbs atšķiras no izrādes režijas. “Tāpēc aicināju palīgā Daigu Bēteri, kura ir lieliska režisore ar radošām idejām. Abas kopā veidojām šo stāstu. Vēlējos šīs dziesmas “atdzīvināt” jau uz Alūksnes simtgadi, bet visu apstādināja pandēmija. Domāju, skatītājiem būs interesanti atgriezties jaunības gados,” piebilst S. Eglīte.
Nepelnīti aizmirstas melodijas
Šajā stāstā skanēs Dzintara Ozoliņa dziesmas. Laikabiedriem viņš atmiņā palicis kā Džims. Dzimis 1963. gadā (miris 2005. gada novembrī) un savas melodijas radīja, mācoties Alūksnes 1. vidusskolā, – muzicēja kopā ar draugiem skolas estrādes ansamblī. “Mūzika bija viņa jaunības valoda un sapņi. Dziesmas precīzi atspoguļo septiņdesmito gadu jauniešu domas, viņu izteiksmes brīvību, pirmās jūtas un pirmo sāpīgo pieredzi. Un tomēr – pat visskumjākos vārdus un melodijas caurstrāvo mīlestība,” saka S. Eglīte, kurai Džima dziesmas zināmas jau vairāk nekā 30 gadus. “Ikreiz, dzirdot šīs melodijas, man ir sajūta, ka tās ir nepelnīti aizmirstas. Varbūt kāds no septiņdesmitajiem gadiem, kuri muzicēja kopā ar Džimu, vēl tās atcerēsies. Kad viņš rakstīja dziesmas, viņam bija 16 līdz 18 gadi – ļoti talantīgs cilvēks. Viņš bija vienkāršs puisis, skolas laikā radoši izpaudās. Dzīvē pēc tam viņš vairs nemuzicēja, viņš mira Grieķijā, dzīve viņam nebija vienkārša, bet šajā stāstā ir par viņa jaunības gadiem,” par muzikālo jaunieti stāsta S. Eglīte.
Nostalģiski un sentimentāli
Stāsta galvenajā lomā ir astoņas Džima dziesmas, un visu paspilgtina 15 Alūksnes autoru dzeja: Modas Sedlenieces, Igora Maksimenko, Zanes Ļuļes, Lūcijas Sāgamežas – Nāgeles un Jura Zaķa dzejas rindas savīsies ar mūziku, kļūstot par vienotu mīlestības stāstu. “Izrāde ir par nelaimīgu mīlestību – nostalģiski un sentimentāli. Jaunības laika mīlestība ir balta vai melna, mīl vai nemīl, karsts vai auksts. Tās emocijas ir ļoti spilgtas. Ar gadiem mēs iemācāmies, ka mīlestība var būt arī citos toņos. Džima dziesmās ir šīs jaunības emocijas. Gaišais stariņš vienmēr caurstrāvo, lai arī mīlestība ir nepiepildīta,” beigās saka S. Eglīte un atklāj, ka stāsts tomēr ir ar labām beigām.
Grāmatu svētku programma:
11.00 – Grāmatu svētku atklāšana.
11.15 – Saruna ar rakstnieci Zani Nuts.
11.15 – Nodarbība bērniem “Dzejoļu veikals” kopā ar grāmatu autori Eviju Gulbi.
12.15 – Sirds un dvēsele. Saruna ar radio žurnālisti, grāmatu autori Liu Guļevsku un sirds ķirurgu, profesoru Romanu Lāci.
13.30 – Ceļojumi grāmatās kopā ar grāmatu autori un aizrautīgu ceļotāju Zani Eniņu.
15.00 – Tikšanās ar NBS Zemessardzes štāba virsnieku, majoru, grāmatas “No Krimas līdz Marinkai” autoru Jāni Slaidiņu.
16.30 – Dzintara Ozoliņa dziesmas un Alūksnes autoru dzeja muzikāli literārā stāstā “Alūksnieša sirds”.
