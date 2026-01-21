Abonē! E-avīze
Trešdiena, 21. janvāris
Agnese, Agnija, Agne
weather-icon
+-6° C, vējš 2.6 m/s, A vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

10:01 21.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

86

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu Linda Alsiņa vāc materiālus grāmatai par latviešu bērēm, aplūkojot tās no kapraču, kapu pārziņu un bēru izvadītāju skatpunkta. Lai topošajā izdevumā radītu pēc iespējas detalizētāku bēru norises atainojumu un vienlaikus dokumentētu gan jau aizgājušo gadsimtu, gan mūsdienas, sabiedrība tiek aicināta dalīties ar fotogrāfijām no latviešu bērēm.

Viens no veidiem, kā dokumentēt notikumus, ir personiskie stāstījumi, tomēr nereti tiem pietrūkst vizuāla papildinājuma, lai līdz galam būtu saprotamas pieminētās nianses. Šeit būtiska loma ir fotogrāfijām – tās, apstādinot laiku attēla uzņemšanas brīdī, iemūžina laikmeta liecības un palīdz precīzāk uztvert notikumu norisi. Latviešu bēru kontekstā nozīmīgas ir visas procesa daļas – sākot no sagatavošanās un pašas ceremonijas līdz kapa kopiņas izveidošanai, bēru mielastam, vainagu un ziedu novākšanai, ievērojot tradīcijas.

Topošajai grāmatai noderēs fotogrāfijas no jebkura latviešu bēru posma. Vienīgais nosacījums – attēliem jābūt uzņemtiem, sākot no padomju okupācijas perioda; tāpat aicināti iesūtīt arī 21. gadsimtā tapušus uzņēmumus. Fotogrāfijas ļauj izsekot dažādām niansēm, piemēram, sēru gājiena dalībnieku secībai, zārka izskatam, nesēju skaitam un nešanas veidam, skuju ceļam, atvadu telpas iekārtojumam, bēru mielasta ēdienkartei un citām detaļām.

Autore mudina sūtīt arī tādas bēru fotogrāfijas, kas pašiem var šķist ikdienišķas vai neievērības cienīgas, jo tieši detaļās nereti slēpjas vislielākā vērtība. Attēlus iespējams iesūtīt uz e-pastu alsinulinda@gmail.com vai sazinoties ar Lindu Alsiņu Facebook, Instagram vai TikTok platformās.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dzērājšoferis Smiltenes novadā ar kravas auto nobrauc no ceļa

09:03 19.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Rosinās Kolberģa ciemu nepievienot Alūksnei

10:04 15.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Apē sakārtota pašvaldības ēka Tirgus ielā 5

08:00 16.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Mainīts teritoriju saraksts, kurās nomedītās mežacūkas ir obligāti jāizmeklē uz ĀCM (1)

08:29 16.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Latvijas biatlonistiem 13. vieta Pasaules kausa posmā stafetē (4)

17:49 15.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dainis Nalivaiko: “Āliņģis ir mans templis!”

08:00 17.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Cik liela alga (bruto) mēnesī jums būtu nepieciešama?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
21
Janvāris
Sākums: 17:00

Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ilziņu
Ceturtdiena
22
Janvāris
Sākums: 18:30

Jāņa Ābeles dokumentālais detektīvs “Testaments”
Piektdiena
23
Janvāris
Visu dienu

Aicina uzrakstīt rokrakstā novēlējumu Jaunajā gadā
Piektdiena
23
Janvāris
Visu dienu

Latvijas Rallija čempionāta posms “Rally Alūksne 2026”
Sestdiena
24
Janvāris
Visu dienu

Latvijas Rallija čempionāta posms “Rally Alūksne 2026”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Ilgonis komentē:

Tautas muzikantu tikšanās iedvesmo

Beidzot mūzika

22:35 20.01.2026

Ilgonis komentē:

Tautas muzikantu tikšanās iedvesmo

!

22:34 20.01.2026

Ilgonis komentē:

Tautas muzikantu tikšanās iedvesmo

Interesanti

22:33 20.01.2026