Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu Linda Alsiņa vāc materiālus grāmatai par latviešu bērēm, aplūkojot tās no kapraču, kapu pārziņu un bēru izvadītāju skatpunkta. Lai topošajā izdevumā radītu pēc iespējas detalizētāku bēru norises atainojumu un vienlaikus dokumentētu gan jau aizgājušo gadsimtu, gan mūsdienas, sabiedrība tiek aicināta dalīties ar fotogrāfijām no latviešu bērēm.
Viens no veidiem, kā dokumentēt notikumus, ir personiskie stāstījumi, tomēr nereti tiem pietrūkst vizuāla papildinājuma, lai līdz galam būtu saprotamas pieminētās nianses. Šeit būtiska loma ir fotogrāfijām – tās, apstādinot laiku attēla uzņemšanas brīdī, iemūžina laikmeta liecības un palīdz precīzāk uztvert notikumu norisi. Latviešu bēru kontekstā nozīmīgas ir visas procesa daļas – sākot no sagatavošanās un pašas ceremonijas līdz kapa kopiņas izveidošanai, bēru mielastam, vainagu un ziedu novākšanai, ievērojot tradīcijas.
Topošajai grāmatai noderēs fotogrāfijas no jebkura latviešu bēru posma. Vienīgais nosacījums – attēliem jābūt uzņemtiem, sākot no padomju okupācijas perioda; tāpat aicināti iesūtīt arī 21. gadsimtā tapušus uzņēmumus. Fotogrāfijas ļauj izsekot dažādām niansēm, piemēram, sēru gājiena dalībnieku secībai, zārka izskatam, nesēju skaitam un nešanas veidam, skuju ceļam, atvadu telpas iekārtojumam, bēru mielasta ēdienkartei un citām detaļām.
Autore mudina sūtīt arī tādas bēru fotogrāfijas, kas pašiem var šķist ikdienišķas vai neievērības cienīgas, jo tieši detaļās nereti slēpjas vislielākā vērtība. Attēlus iespējams iesūtīt uz e-pastu alsinulinda@gmail.com vai sazinoties ar Lindu Alsiņu Facebook, Instagram vai TikTok platformās.
Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.
Komentāri