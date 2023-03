Google Street View būs arī Alūksnē

Šopavasar uz Latvijas ceļiem atkal būs sastopamas Google Street View automašīnas. Sākot no 21. marta tās ceļos pa Latviju, turpmāko mēnešu laikā apmeklējot daudzas pilsētas un maršrutus visā valstī. No Rīgas līdz Krāslavai un no Liepājas līdz Alūksnei – šogad viedās automašīnas apceļos vairāk nekā 20 Latvijas pilsētas. Mērķis kā vienmēr ir atjaunināt pilsētu, ceļu un automaģistrāļu attēlus Google Maps lietotnē.

Pateicoties Google Street View, lietotājiem jau ir iespēja apskatīt lielāko daļu Latvijas pilsētu, daudzus kultūras pieminekļus, kā arī dabas objektus. Apzinoties, ka infrastruktūra gan pilsētās, gan arī starp tām nepārtraukti attīstās un mainās, Google regulāri atjaunina pieejamos attēlus, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu aktuālo situāciju. Jaunie attēli palīdzēs lietotājiem vēl labāk orientēties dažādos galamērķos, kā arī vērot 360 grādu panorāmas attēlus ar ielām un apskates vietām.

Papildus ielām un ceļiem Google iemūžina arī dažādas gājēju zonas un citas vietas, kas nav sasniedzamas ar automašīnu. Piemēram, ikvienam ir iespēja doties virtuālā pastaigā pa Vecrīgas ieliņām , ieraudzīt Eiropas platāko ūdenskritumu Ventas rumbu vai doties apskatīt Ventspils loču torni jeb “Balto bāciņu”, kas celta 1934. gadā.

Google dara visu iespējamo, lai aizsargātu iedzīvotāju privātumu un datu konfidencialitāti. Pirms savākto attēlu publicēšanas tie tiks apstrādāti ar īpašu tehnoloģiju, aizklājot cilvēku sejas un automašīnu reģistrācijas numurus, lai tie nebūtu identificējami, tādā veidā pasargājot personu privātumu. Street View piedāvā papildu attēlu aizmiglošanas funkciju (personām, automašīnām, mājām u.c.), ko var pieprasīt, nospiežot pogu “Ziņot par problēmu” jebkura attēla apakšējā labajā stūrī.

Street View ir populāra Google Maps funkcija, kurā ir vairāk nekā 220 miljardi attēlu no visas pasaules, tostarp Antarktikas un Arktikas. Šī funkcija ir pieejama datoros un mobilajās ierīcēs, kā arī programmā Google Earth.