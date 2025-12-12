Abonē! E-avīze
Piektdiena, 12. decembris
Otīlija, Iveta
weather-icon
+-1° C, vējš 0.45 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Godināti labākie policisti

09:43 12.12.2025

Sandra Apine

201

Vakar, 11. decembrī, Limbažos svinīgā pasākumā tika godināti Vidzemes reģiona labākie policisti, atzīmējot Valsts policijas 107. gadadienu. Apbalvojumi tika pasniegti par izcilu ieguldījumu Valsts policijas darbā, sasniegumiem un pašaizliedzību sabiedrības drošības nodrošināšanā.

Svinīgo pasākumu atklāja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Imants Mitrošenko, kurš savā uzrunā izteica pateicību policistiem par viņu darbu, uzsverot patriotisma nozīmi, cieņu pret tiem, kuri kalpo Latvijas sabiedrībai, un ticību nākotnei. “Mūsu spēks ir cilvēkos, kuri ik dienu, neraugoties uz grūtībām, pieņem lēmumu būt tur, kur kādam mūs visvairāk vajag. Policista darbs nav tikai profesija – tā ir sirdsapziņas izvēle un kalpošana valstij. Es lepojos ar katru no jums un ticu, ka kopā mēs spējam padarīt Latviju drošāku, cilvēcīgāku un stiprāku,” teica pārvaldes priekšnieks.

Savās uzrunās Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieki Dimitrijs Kohanovs un Armands Āboliņš turpināja svētku noskaņu, uzsverot policijas darba nozīmīgumu un pateicību par ieguldījumu sabiedrības labā. Pasākumā piedalījās arī ilggadējie sadarbības partneri – Probācijas dienesta pārstāve, kā arī Limbažu un Valmieras pašvaldības policijas pārstāvji, kuri nodeva savus svētku sveicienus un pateicības vārdus.

Ziemeļvidzemes iecirknī (Alūksnes, Gulbenes un Valkas novadi) apbalvotie

Par priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijai izvirzīto uzdevumu īstenošanā un sakarā ar Valsts policijas 107. gadadienu: Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots majors Edgars Leitis, majore Laila Smirnova, Iekšlietu ministrijas Pateicība – majorei Kristīnai Vasiļjevai, majorei Sandrai Vasiļenko, Valsts policijas Krūšu nozīme “Par cītību policijā” – pulkvežleitnantam Andrejam Nakoskinam, majorei Evitai Gabrielei. Ar Valsts policijas “Goda rakstu” apbalvoti majors Edmunds Ančs, virsleitnants Ņikita Illarionovs, virsleitnante Baiba Leite, Valsts policijas “Pateicība” izteikta virsleitnantam Ilmāram Bērziņam, leitnantam Eduardam Veģerim, virsniekvietniekam Sentim Vērsim.

Apbalvojumi Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā: Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots pulkvežleitnants Raivo Koemecs, majore Anita Apšāne, majore Liene Pakalne, Iekšlietu ministrijas Pateicība izteikta majorei Karīnai Bondarei.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības? (1)

08:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Galvenā Ziemassvētku egle iedegta

21:52 06.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Latvijas rallija čempionāta gada apbalvošana

10:14 07.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Piedalās konkursā un saņem basketbola inventāru

08:00 08.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 18:00

Radoša un sirsnīga meistarklase
Piektdiena
12
Decembris
Sākums: 19:00

Kaspara Markševica koncerts “Tava karaļvalsts”
Sestdiena
13
Decembris
Visu dienu

“XV Ziemassvētku atklātais Alūksnes novada kauss džudo cīņā”
Sestdiena
13
Decembris
Sākums: 11:00

Ķekatnieku masku darināšanas darbnīca
Sestdiena
13
Decembris
Sākums: 12:00

Sarīkojums kaimiņpagastu senioriem “Ziemassvētkus gaidot…”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025