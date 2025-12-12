Godināti labākie policisti

Vakar, 11. decembrī, Limbažos svinīgā pasākumā tika godināti Vidzemes reģiona labākie policisti, atzīmējot Valsts policijas 107. gadadienu. Apbalvojumi tika pasniegti par izcilu ieguldījumu Valsts policijas darbā, sasniegumiem un pašaizliedzību sabiedrības drošības nodrošināšanā.
Svinīgo pasākumu atklāja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Imants Mitrošenko, kurš savā uzrunā izteica pateicību policistiem par viņu darbu, uzsverot patriotisma nozīmi, cieņu pret tiem, kuri kalpo Latvijas sabiedrībai, un ticību nākotnei. “Mūsu spēks ir cilvēkos, kuri ik dienu, neraugoties uz grūtībām, pieņem lēmumu būt tur, kur kādam mūs visvairāk vajag. Policista darbs nav tikai profesija – tā ir sirdsapziņas izvēle un kalpošana valstij. Es lepojos ar katru no jums un ticu, ka kopā mēs spējam padarīt Latviju drošāku, cilvēcīgāku un stiprāku,” teica pārvaldes priekšnieks.
Savās uzrunās Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieki Dimitrijs Kohanovs un Armands Āboliņš turpināja svētku noskaņu, uzsverot policijas darba nozīmīgumu un pateicību par ieguldījumu sabiedrības labā. Pasākumā piedalījās arī ilggadējie sadarbības partneri – Probācijas dienesta pārstāve, kā arī Limbažu un Valmieras pašvaldības policijas pārstāvji, kuri nodeva savus svētku sveicienus un pateicības vārdus.
Ziemeļvidzemes iecirknī (Alūksnes, Gulbenes un Valkas novadi) apbalvotie
Par priekšzīmīgu dienestu, nozīmīgu ieguldījumu Valsts policijai izvirzīto uzdevumu īstenošanā un sakarā ar Valsts policijas 107. gadadienu: Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots majors Edgars Leitis, majore Laila Smirnova, Iekšlietu ministrijas Pateicība – majorei Kristīnai Vasiļjevai, majorei Sandrai Vasiļenko, Valsts policijas Krūšu nozīme “Par cītību policijā” – pulkvežleitnantam Andrejam Nakoskinam, majorei Evitai Gabrielei. Ar Valsts policijas “Goda rakstu” apbalvoti majors Edmunds Ančs, virsleitnants Ņikita Illarionovs, virsleitnante Baiba Leite, Valsts policijas “Pateicība” izteikta virsleitnantam Ilmāram Bērziņam, leitnantam Eduardam Veģerim, virsniekvietniekam Sentim Vērsim.
Apbalvojumi Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā: Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots pulkvežleitnants Raivo Koemecs, majore Anita Apšāne, majore Liene Pakalne, Iekšlietu ministrijas Pateicība izteikta majorei Karīnai Bondarei.
