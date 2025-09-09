Godinās tos, kuri dara vairāk – aicina izvirzīt pretendentus Smiltenes novada apbalvojumiem

Smiltenes novada pašvaldība aicina novērtē līdzcilvēku devumu un pieteikt pretendentus pašvaldības augstākajam apbalvojumam “Smiltenes novada Goda cilvēks” un “Smiltenes novada Gada balva”
Pretendentus var pieteikt līdz 1. oktobrim. Smiltenes novada pašvaldības augstāko apbalvoju “Smiltenes novada Goda cilvēks” piešķir par sevišķiem nopelniem novada labā vai atsevišķu apdzīvoto vai neapdzīvoto vietu labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā.
Savukārt pretendentus apbalvojumam “Smiltenes novada Gada balva” aicina izvirzīt septiņās kategorijās – izglītībā, kultūrā, sportā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē, tūrismā un “Piederība novadam”. Šo apbalvojumu piešķir par sevišķi nozīmīgiem nopelniem Smiltenes novada attīstībā par iepriekšējo gadu (iepriekšējais gads šo noteikumu izpratnē ir vienu gadu ilgs laika posms līdz ierosinājuma par apbalvošanu iesniegšanai Smiltenes novada pašvaldībā).
Pieteikumus par pretendentiem apbalvojumiem “Smiltenes novada Goda cilvēks” un par pretendentiem apbalvojumam “Smiltenes novada Gada balva” aicinām iesniegt:
- Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, pagastu un apvienību pārvaldēs Smiltenes novadā;
- pa pastu uz Smiltenes novada pašvaldības juridisko adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
- ar drošu e-parakstu parakstītu elektronisko dokumentu, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@smiltenesnovads.lv.
Piesakot pretendentu pašvaldības apbalvojumiem “Smiltenes novada Goda cilvēks” un “Smiltenes novada Gada balva”, jānorāda:
- ierosinātājam par sevi – vārds, uzvārds, amats, iestāde vai organizācija, kuru pārstāv, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis un e-pasta adrese;
- par izvirzīto pretendentu – vārds, uzvārds, amats, iestāde vai organizācija, kuru pārstāv, dzīves gaitas aprakstu un nopelnu izklāstu, izceļot to nozīmīgumu.
Pieteiktos kandidātus un pamatojumu nominēšanai izvērtēs Smiltenes novada pašvaldības Apbalvojuma komisija, ko pēc tam apstiprina domes sēdē.
Smiltenes novada pašvaldība apbalvojumus novadniekiem pasniedz vienu reizi gadā – Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas Smiltenē tradicionāli notiek 18. novembrī. Nomināciju ieguvējus informēsim personīgi.
