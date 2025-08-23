Gleznās ataino mīlestību pret vecajiem kokiem

Vai esi pamanījis, ka koku klātbūtnē, it īpaši lielu koku tuvumā tu jūties mierīgi un droši? Kāpēc tā? Ir daudz iemeslu, kas mums tā liek justies, bet viens no tiem ir tas, ka šajā vietā koks aug jau daudz gadu, tātad šī vieta ir nemainīga, droša, tāda, uz ko var paļauties tās pastāvības dēļ.
Šādu sajūtu savos darbos iemūžinājusi veckoku un dižkoku speciāliste Laura Mazule, un Apes pilsētas svētkos Apes Kultūras namā būs viena no pirmajām iespējām apskatīt viņas gleznu izstādi “Dižkoki”. Jaunā māksliniece šajā darbu sērijā, kas tapusi eļļas tehnikā, attēlo dižkoku portretus, izceļot to personības šķautnes. Jā, tās ir gluži tāpat kā cilvēkam. Apē izstāde nonākusi, pateicoties Dzenīšu dižvītolam, kuram tagad ir portrets, turklāt tieši apeniešu dižvītols aizsācis dižkoku gleznu sēriju. Pie gleznota portreta tikuši arī slavenie Glika ozoli Alūksnē.
Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu:
"Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs.
Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām*
*Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.
Reklāma