Glābēji iesaka nebūt pārgalvīgiem un netestēt Alūksnes ezera ledu

13:27 23.01.2026

Sandra Apine

322

Lai gan ir salīdzinoši lieli mīnusi un Alūksnes ezerā ledus vidējais biezums pieaudzis līdz 30 centimetriem, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) vienalga uzsver – uz ūdenstilpju ledus jābūt uzmanīgam. Alūksnei pieder šī gada sākuma bēdīgā statistika, kad ezerā ielūza un gāja bojā makšķernieks.

Šis bija šogad pirmais notikums uz ūdens ar traģiskām sekām ne tikai Vidzemē, bet Latvijā, bet dienesta statistika rāda, ka Latvijā ik gadu ziemas periodā vairāki desmiti cilvēku ielūst ledū un noslīkst. Alūksnes pusē gan šādi notikumi ir retums.

VUGD ugunsdzēsēji glābēji uzsver – lai viņi būtu gatavi šādiem nelaimes gadījumiem, svarīgas regulāras mācības, lai varētu palīdzēt arvien operatīvāk un prasmīgāk.

Vienas no tādām notika šonedēļ. Glābēji simulēja situāciju, kurā “pārdrošs makšķernieks” ielūst piekrastes ledū, un praktizēja speciālā glābšanas aprīkojuma pielietojumu. Aprīkojums glābējiem ir labs un pietiekams – par to viņi nesūdzas.

Šī bija iespēja pārbaudīt, cik biezs ir Alūksnes ezera ledus. Glābēji demonstrēja izzāģēto gabalu ar nevienmērīgu sasalumu un skaidroja – “vienā vietā tie var būt 30 centimetri, citā – tikai pieci” – un aicināja to ņemt vērā tiem, kas grasās doties uz ledus. Arī iestaigātās taciņas, izrādās, var nebūt drošas.

Glābēji brīdina – ar mašīnu uz ūdenstilpēm nevajadzētu braukt un satraucas, ka šajā nedēļas nogalē notiekošajā Alūksnes rallijā gūtā adrenalīna iespaidā kādam var tāda vēlme rasties. “Aicinātu nebūt pārgalvīgiem un netestēt nedz Alūksnes ezera, nedz kādas citas ūdenstilpes ledu,” saka VUGD Vidzemes reģiona brigādes Alūksnes daļas komandieris Gints Ilva.

Jautāts, kā jaunais gads sācies ugunsdrošības ziņā, daļas vadītājs stāsta, ka lielu ugunsnelaimju nav, bet ir daudz sodrēju degšanas gadījumu, kas liecina par to, ka iedzīvotāji pirms apkures sezonas sākuma nav iztīrījuši sava mājokļa dūmvadus. Vai arī – apkures ierīcē ir kurinājuši atkritumus un citus apkurei nepiemērotus materiālus, kā rezultātā uz dūmvada sienām strauji izveidojās jauna sodrēju kārta.

Savukārt februāra beigās būs labas ziņas – Alūksnes daļas ugunsdzēsēji glābēji gatavojas pārcelties uz jaunajām telpām katastrofu pārvaldības centrā. Tas būs ievērojams notikums.

Vairāk par mācībām, glābēju novērojumi un ieteikumi – bez kā noteikti nevar iet pāri ledum vai makšķerēt – 23. janvāra laikrakstā.

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:

  • saglabā mieru!
  • turi galvu virs ūdens – var galvu mazliet atmest atpakaļ;
  • nevajag haotiski kustēties, zaudējot spēkus. Tā vietā vienmērīgi kustini kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus;
  • elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
  • ja iespējams, sauc palīgā;
  • ja soma vai smags mētelis velk uz leju, mēģini no tiem atbrīvoties;
  • pagriezies ar seju uz to pusi, no kuras atnāci, un noliec rokas uz ledus. Izstiept rokas pēc iespējas tālāk;
  • mēģini uzgulties uz ledus malas ar krūtīm un izstumt sevi no ūdens;
  • izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz celties kājās! Labāk ritināties prom no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu pa to pašu ceļu, pa kuru atnāci;
  • tiekot krastā, neapstājies, bet turpini kustību un pēc iespējas ātrāk dodies uz tuvāko silto vietu!

