Ģimnāzijas direktore aiziet no darba

Foto: no laikraksta arhīva

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre iesniegusi Alūksnes novada pašvaldībai rakstisku lūgumu pārtraukt darba attiecības ar 1. jūliju. Par atbrīvošanu no darba lems domes sēdē, bet vakar Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdē deputāti vienbalsīgi to atbalstīja. Lemjot par to, priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate un arī deputāts Aivars Fomins teica paldies direktorei par ilggadējo darbu. Laikrakstam ar D. Dubri – Dobri sazināties neizdevās.