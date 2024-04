Ģimnāzija rīkos izaugsmes konferenci

Šovasar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Alūksnes pilsētas svētku nedēļā būs vērienīgs notikums – 1. un 2. augustā Alūksnē notiks “Skolu līderu un skolotāju atbalsta un izaugsmes konference”.

Ģimnāzijas direktore Uva Grencione – Lapseniete pastāstīja, ka konference, uz kuru sabrauks skolotāji no visas Latvijas, svētku nedēļā būs liels izaicinājums, taču arī gods parādīt īpaši saposto pilsētu un atjaunoto ģimnāzijas vēsturisko korpusu, kā arī 2. augustā kopā baudīt pilsētas svētku programmu.

Pasākumu Alūksnē rīko Neatkarīgā izglītības biedrība un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un Alūksnes novada pašvaldību. Neatkarīgā izglītības biedrība jau savlaicīgi publicējusi aicinājumu: “Pievienojies vienam no spilgtākajiem šīs vasaras izglītības notikumiem Ziemeļvidzemes pērlē Alūksnē!”, aicinot interesentus pieteikties – konference ir maksas pasākums un vietu skaits ir ierobežots. “Plānotas lekcijas, darbnīcas, meistarklases, kultūras un izklaides programma. Viesi iepazīsies ar ģimnāziju un izglītības sistēmu Alūksnes novadā, runāsim par to, kādai jābūt izglītībai, lai patiešām nodrošinātu izaugsmi, par vardarbību vienaudžu vidū un kā to izskaust, vecāku mobingu, dzirdēsim pieredzes lekciju par izglītības attīstības tendencēm Somijā, paralēli notiks sesijas pedagogiem, mūzikas pedagogiem, skolu līderiem un daudz kas cits,” informē U. Grencione – Lapseniete.

Pieteikšanās anketa pieejama: ej.uz/pedagogukonference.