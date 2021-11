Ģimnāzijā pabeigs iesākto

Sagaidīts brīdis, kad var turpināties būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Alūksnes novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA “ReRe meistari” par būvniecības pabeigšanu ģimnāzijas 7. – 9. klašu ēkā. Paredzēts, ka būvniecības darbus pabeigs 2022. gada 19. oktobrī. Domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, tiekoties ar būvniekiem pirmajā būvsapulcē, norādīja: “Ceru, ka šos darbus izdosies paveikt noteiktajā laikā.”

Sāks nākamnedēļ

Būvnieki bija ieradušies plašā sastāvā – galvenais būvdarbu vadītājs, darba vadītājs un citi pārstāvji. Saprotot, ka kopš pēdējiem darbiem ir pagājis ilgs laiks un laikapstākļi labāki nekļūs, sapulcē būvniekiem vaicāja, kādas būs pirmās būvniecības darbības un kad uzsāksies darbi.

“Situācija un projekts īpaši sākumā stadijā nav vienkāršs. Šobrīd esam maksimālā gatavībā, lai nākamās nedēļas sākumā varētu uzsākt būvgružu izzvešanu, sētas uzstādīšanu.

Būvniecības darbi uzsāksies nākamajā nedēļā. Pirmie veicamie darbi – hidroizolācijas un kāpņu izveidošana skolas pagalmā,” atbildēja “ReRe meistari” darbu vadītājs Sandis Brekte.



Plāno pabeigt ātrāk

Vaicāts, vai darbus pabeigs noteiktajā termiņā, viņš sacīja: “Nav citu variantu. Gads ir nosacīti mazs termiņš, bet tajā pašā laikā ne ļoti. Nav paredzēts pārtaisīt to, kas jau ir izdarīts. Mēs centīsimies darbu turpināt un pabeigt iespējami īsākā termiņā, iespējams, līdz1. septembrim, pat ātrāk nekā noteiktajā termiņā. Pārņemam darbus un uzņemamies atbildību, bet paļaujamies uz to, ka iesaistītās puses sekoja līdzi un darbu pieņēma, līdz ar to tas ir kvalitatīvs. Tikai problēma ir tā, ka tas nav izdarīts līdz galam. Rēķināmies ar to, ka zemūdens akmeņi var parādīties,” teica S. Brekte.



Pašvaldībai ir līgumsaistības ar “ReRe meistari” un, ja būvnieks nepamatoti novirzās no izpildes termiņiem, tad atbildību uzņemas izpildītājs. “Pēc pieredzes bieži vien mēdz būt neparedzētas lietas, kāpēc rodas nobīdes no grafikiem. Mēs saprotam, ka šodien nevar atbildēt, vai varēs pabeigt skolu ar zināmu laika rezervi. Tomēr visi ir ieinteresēti, lai pēc iespējas ātrāk skola būtu pieejama skolēniem un pedagogiem,” sacīja Dz. Adlers.

Kā vēstīts, Alūksnes novada pašvaldība jūlijā pārtrauca ar SIA “Bazalts” noslēgto līgumu par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēkas 7.-9.klašu korpusa pirmās kārtas pārbūvi. Līguma pārtraukšanas iemesls bija saistību nepildīšana no uzņēmēja puses, kas apdraudēja vai padarīja neiespējamu līguma izpildi, kā arī uzņēmumam sāktais tiesiskās aizsardzības process.

Lai skolas ēkā sāktos remontdarbus pabeigtu, pašvaldība izsludināja jaunu iepirkuma procedūru būvniecības pabeigšanai. Atklātajam konkursam saņemti divi pretendentu piedāvājumi un par iepirkuma uzvarētāju atzīts SIA “ReRe meistari”, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais ar zemāko cenu.

“Alūksniešiem.lv” jau vēstīja, ka 2020.gada janvārī Alūksnē sākti 2 373 497 eiro vērtie būvdarbi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu korpusā, lai uzlabotu infrastruktūru un skolēniem nodrošinātu mūsdienīgu, ergonomisku un funkcionālu mācību vidi.