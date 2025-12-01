Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 1. decembris
Arnolds, Emanuels
Ģimene no Alūksnes iededz Ziemassvētku egli kopā ar Valsts prezidentu

20:16 01.12.2025

Sandra Apine

1. decembrī Rīgas pilī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un 19 daudzbērnu ģimenes no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām, turpinot tradīciju, kopīgi iededza Rīgas pils Ziemassvētku egli Pils laukumā. Viņu vidū arī Līnas Grīnbaumas un Guntara Siliņa četru bērnu ģimene Alūksnes novada.

“Es gribu teikt lielu paldies jums, vecāki, par to, ko jūs ikdienā darāt. Es domāju, ka bieži vien tas tā neizskan. Liels paldies arī tiem, kuri ir atgriezušies no ārvalstīm Latvijā. Es zinu, ka tās valstis ir tuvākas un tālākas. Ziemassvētku laiks ir tāds brīnuma gaidīšanas laiks, bet arī laiks, kad mēs atskatāmies uz to, kas ir padarīts un domājam par nākotni,” pauda Valsts prezidents.

Pēc novadu pašvaldību ierosinājuma uz pasākumu bija aicinātas sabiedriski aktīvākās un radošākās Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kas pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs ir atgriezušās uz dzīvi Latvijā. Šogad kopā ar Valsts prezidentu Rīgas pils Ziemassvētku egli iededza ģimenes no Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Dienvidkurzemes, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Ludzas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Ropažu, Salaspils, Saldus, Saulkrastu un Valmieras novadiem, kā arī no Rīgas un Jelgavas. 

Četru bērnu mamma Līna Grīnbauma sabiedriskajam medijam sacīja: “Pasākumu gaidījām ļoti, ļoti. Bērni vispār prasīja katru mīļu dienu – kad brauksim? Kad brauksim? Kad brauksim? Es rādu kalendārā, kurš ir tas datums. Tiešām ir ļoti liels pagodinājums no sava pagasta cilvēkiem, kas mūs ir ieraudzījuši, saredzējuši to, ko mēs darām. Esam ļoti lepni šeit būt. Tētis ir zemessargs. Dēls mācās par ugunsdzēsēju. Pārējie bērni pamatskolā mācās. Esam sava pagasta patrioti.”


Foto: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

