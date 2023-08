Gaujienas “Špricmājai” – 185 gadi

Nedēļas nogalē Gaujienā svinēs svētkus! Svinības muižas parkā piektdien, 18.augustā, sāksies ar daudzveidīgām aktivitātēm bērniem un sestdien turpināsies ar “Špricmajas” 185. gadu jubilejas svinībām – bungu šovu, koncertu un balli.

Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa stāsta, ka piektdien bērnu pēcpusdienas pasākumi muižas parkā norisināsies no pulksten 18.00 līdz pat 22.00. Darbosies piepūšamās atrakcijas, varēs pūst burbuļus, piedalīties konkursos, vizināties uz zirga, apgleznot sejiņu, veidot balonu pušķus. Viena no tradīcijām Gaujienā ir velosipēdu un rotaļratiņu parāde. Tāda notiks arī šogad un L. Poševa aicina pirmsskolas vecumu bērnus, no trīs līdz sešiem gadiem, iejusties kādā pasaku tēlā, lai pulksten 18.30 dotos kopīgā parādes braucienā. No pulksten 19.30 darbosies foto stūrītis kopā ar brāļiem Minjoniem, bet no 21.30 līdz 22.00 – putu ballīte.

Ciemos gaida ugunsdzēsējus

Savukārt sestdien, 19.augustā, visas svētku norisies notiks pie “Špricmajas” jeb Gaujienas tautas nama ēkas. Pulksten 19.30 “Špricmājas” 185 gadu jubilejas atklāšanas koncerts un “Bungu šovs,” 21.00 grupas “Jumis” koncerts, kurā muzicēs Uģis Roze, Lauma Matule, Einārs Jaunbrālis, bet 22. 30 – zaļumballe kopā ar grupu “Muiža.” Jubilejas reizē arī atklātas divas lielformāta fotogrāfijas uz ārējām sānu sienām. Tautas nama mazajā zālē varēs iepazīties ar senajām ēkas un Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības fotogrāfijām. L. Poševa aicina svinībās piedalīties visus, kuriem bija vai joprojām ir saistība ar ugunsdzēsēju darbu. Lai atpazītu, ugunsdzēsējiem lūgums ierasties svētku formā vai kādā no piederošiem atribūtiem, piemēram, ar ķiveri.

70 gadus tautas nama mājvieta

L. Poševa stāsta tautas nams “Špricmajā” atrodas jau 70 gadus. Šobrīd ēkā ir arī Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas pagasta bibliotēkas, valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, bāriņtiesa un jauniešu centrs. “Iepriekš šeit bija Gaujienas ciema padome, pagasta padome, padomju varas gados arī bufete, pat frizētava. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības komanda vēl ilgi mitinājās ēkas vienā galā, kur pēc tam 18 gadus atradās info centrs, bet tagad tur ir Gaujienas jauniešu centrs,” stāsta L. Poševa. Ēka ir viena no lielākajām 19.gadsimta barona fon Vulfa muižas ansambļa ēkām, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 2753, un ar savu kultūrvēsturisko nozīmi Gaujienā kalpo jau vairāk nekā 185 gadus.

Nemierā ar veco apbūvi

Apkopojot vēstures liecības, L. Poševa uzzinājusi, ka iegūstot Gaujienu savā īpašumā, barons Ādolfs Heinrihs fon Vulfs nebija apmierināts ar muižas apbūves novecojušām koka saimniecības ēkām un veco koka kungu māju. Viņu iepriecināja tikai divas mūra ēkas – klēts un spirta brūzis. “1838. gadā no dolomīta akmeņiem tika uzcelta dzīvojamā un saimniecības ēka – trīs stāvi klasicisma stilā. Ēkas priekšā portiks ar četrām doriskām kolonām, frontona trīsstūra centrā iemūrēts granīta akmens ar gada skaitli 1838. Fasādes ar simetrisku dalījumu “aklajiem’’ logiem. Ēkas dienvidu galā apakšējā stāvā atradušies zirgu staļļi, bet virs tiem barības novietne. Austrumu pusē tika izbūvēta uzbrauktuve, pa kuru varēja iebraukt barības novietnē, kas atradās otrajā stāvā, taču ziemeļu galā bija izbūvētas istabas. Tur dzīvoja muižas kalpi. Vēl aiz ēkas ziemeļu pusē tika uzceltas kūtis, kuras joprojām ir labi saglabājušās,” stāsta L. Poševa.

Ugunsdzēsēju nams

1886. gada maijā Voldemārs fon Vulfs dibināja Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un tās vajadzībām piemēroja 1838. gadā celto saimniecības un dzīvojamo ēku. Ugunsdzēsēju vajadzībām izmantoja ēkas dienvidu galu. Zirgu staļļu vietā tika novietoti ugunsdzēsēju piederumi: kāpnes, sūkņi ar šļūtenēm, ķiveres u.c. Barības novietni izremontēja un tur izveidoja ugunsdzēsēju zāli. Vienā no ēkas galiem virs jumta kores uzcēla novērošanas tornīti ar zvanu, kuru skandinot ugunsgrēka gadījumā tika izsaukti ugunsdzēsēji. Šo māju tautā sauca par “špricmāju” Voldemārs fon Vulfs bija ugunsdzēsēju biedrības goda priekšsēdētājs.

20.augustā svētki Gaujienā noslēgsies ar kapusvētkiem pulksten 14.00 Gaujienas kapos.