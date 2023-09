Gaujienas pils apmeklējums – par maksu

Turpmāk, apmeklējot Gaujienas pili, būs jāmaksā ieejas maksa divi eiro. Smiltenes novada pašvaldības dome augusta domes sēdē apstiprināja Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes sagatavotos grozījumus J. Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” maksas pakalpojumu cenrādī, iekļaujot tajā arī Gaujienas pils apmeklējumu.

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inguna Avota norāda, ka katru mēnesi Gaujienas pili apmeklē tūristi, īpaši daudz interesentu ir tieši vasarā, taču ieejas maksu par to līdz šim neprasīja. “Pilī ir apskatāms muzejs, pils bēniņi un citas unikālas telpas. Ekskursijas organizējam gan kopā ar J. Vītola memoriālo muzeju “Anniņas”, gan individuāli. Apmeklējuma laikā tiek patērēta gan elektrība, gan izmantoti higiēnas pakalpojumi, pēc tam telpas tiek tīrītas. Lai nosegtu saimnieciskos izdevumus, nepieciešams noteikt ieejas maksu. Viesi jeb apmeklētāji ir, bet pils neko no tā atpakaļ nesaņem. Ieguldām darbu un resursus, lai telpas vienmēr būtu tīras un patīkamas, un saprotams, ka tas maksā zināmu naudu,” skaidro I. Avota un teic, ka šovasar pili apmeklēja apmēram 600 interesentu. “Vasara bija darbīga, un katru nedēļu bija kādi tūristi, kuri vēlējās redzēt pili, gan tepat no Latvijas, gan Igaunijas. Ēkā notika arī trīs nometnes,” stāsta I. Avota.

Jāvēršas “Anniņās”

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciāliste Beāte Putniņa skaidro, ka no 1. septembra grupas ekskursijas pa Gaujienu (sākot no sešām personām) programmā tiks iekļauts arī Gaujienas pils apmeklējums – pakalpojuma cena saglabāsies līdzšinējā – trīs eiro par stundu katram pieaugušajam grupas dalībniekam, bet divi eiro – skolēniem un pensionāriem. Tāpat pils apmeklējums iekļauts arī individuālā ekskursijā grupām līdz piecām personām, kas, pēc līdzšinējā cenrāža, izmaksās 15 eiro visai grupai. Maksas pakalpojumu cenrādis papildināts ar jaunu pozīciju – individuālu Gaujienas pils apmeklējumu bez gida. Vienai personai šāds pakalpojums izmaksās divus eiro. Par minēto pakalpojumu saņemšanu interesenti aicināti vērsties J. Vītola memoriālajā muzejā “Anniņas”. “Pirmie tūristi, kuriem par pils apskati bija jāmaksā, jau ir bijuši. Iebildumu vai pārpratumu nav. Tieši pretēji, cilvēki saprot, viss maksā naudu, arī pils uzturēšana, tāpēc ieejas maksu maksāja ar prieku,” teic I. Avota.

Pili pārdos

Joprojām aktuāls ir jautājums par Gaujienas pils atsavināšanu. “Pašvaldība no šīs ieceres nav atteikusies, un veicam priekšdarbus, lai ēku varētu izlikt pārdošanā. Šobrīd atsavināšanas noteikumi vēl nav izstrādāti. Protams, gribētos, lai arī pēc pārdošanas pils būtu publiski pieejama, tomēr, vai drīkstam izvirzīt šādu prasību tam, kas pašiem nav vajadzīgs,” retoriski teic I. Avota. Šobrīd pircēja vēl nav, tādēļ pagastā ir ieceres, kā pili izmantot, tostarp, jau pieteiktas nometnes nākamajai vasarai.