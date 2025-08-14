Gaujienas Jaunā pils svin 175 gadu jubileju

15. un 16. augustā Gaujienas Jaunā pils – izcils vēlīnā klasicisma arhitektūras piemineklis ar bagātu vēsturi – svinēs savu 175. gadadienu. Smiltenes novadā esošā pils ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un cieši saistīta ar Latvijai nozīmīgām personībām – komponistu Jāzepu Vītolu un dzejnieku Ojāru Vācieti.
Pils celta 19. gadsimta pirmajā pusē kā vācbaltiešu fon Vulfu dzimtas īpašums, vēlāk vairāk nekā simts gadus tā kalpoja par izglītības iestādi. Šajā nedēļas nogalē pils durvis būs atvērtas svinībām.
Piektdien, 15. augustā, no pulksten 19.00 līdz 23.00 – apmeklētāji varēs iepazīt Gaujienas Jaunās pils telpas un muzeju, baudīt koncertu, vēsturiskās dejas“Senvedere” izpildījumā, teātri un mūziku. Svētku viesi varēs satikt pašu fon Vulfu pāri, Jāzepu Vītoluar sievu Anniju un Ojāru Vācieti.
Tāpat piektdienas vakarā gaidāms īpašs gardumu notikums – kūku parāde, kurā varēs nobaudīt dažādus kārumus pie kafijas vai vīna glāzes.
Sestdien, 16. augustā, jau no pulksten 11.00 līdz 15.00 Gaujienas Jaunā pils būs pieejama apskatei gida pavadībā. Pulksten 19.00 – koncertuzvedums “Uz vienas stīgas” kopā ar aktieriem Jāni Paukštello un Gundaru Grasbergu, kā arī dziedātāju Inetu Rudzīti. Pulksten 22.00 – svētku balle kopā ar grupu “Ginc un Es”.
Vislielākā dāvana pasākuma apmeklētājiem būs video projekcijas zīmējumi uz Gaujienas muižas pils fasādes ar vēsturisko stāstījumu.
