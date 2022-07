Gaujienā būs Ģimeņu nometne

Foto: pixabay.com

Jau sesto gadu Gaujienas Evanģēliski luteriskā draudze ikvienu interesentu aicina piedalīties Ģimeņu nometnē, kas šogad norisināsies no 5. līdz 7.augustam. “Nometnē var piedalīties ikviens, kurš to vēlas. Laipni gaidīsim un uzņemsim ikvienu. Īpaši aicinām piedalīties no Apes konventa draudzēm (Opekalns, Ape, Gaujiena), bet jau šobrīd zināms, ka būs dalībnieki arī no citām vietām Smiltenes novadā. Pieteikties vēl var. Programmā paredzētas dažādas izglītojošas un izzinošas lekcijas, dievkalpojumi, slavināšanas vakari. Būs arī citas interesantas aktivitātes, piemēram, laivu brauciens pa Gauju, kas ir nometnes tradīcija. Nometne ir vērtīga! Ir ģimenes, kuras piedalās katru gadu un dalībnieku skaits kļūst arvien kuplāks. Ir iespēja nakšņot Gaujienas Mācītājmājā, kas atrodas ļoti skaistā vietā, dabas ieskāvumā,” stāsta draudzes vadītāja Klinta Bernarte.