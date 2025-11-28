Abonē! E-avīze
Piektdiena, 28. novembris
Gaujienā aicina uz Ziemassvētku amatnieku un mājražotāju tirdziņu

09:20 28.11.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Zemi pārklāj sniegs, māju logos pamazām sāk iedegties lampiņu virtenes, lēnām tuvojas Ziemassvētki. Lai padarītu vēl īpašāku Ziemassvētku gaidīšanas laiku un uzburtu svētku sajūtu pagastā un ikvienā no mums, no 21.decembrī ikviens būs gaidīts Ziemassvētku tirdziņā Gaujienas muižas parkā pie pils, lai ļautos svētku garšu, smaržu, sajūtu un dāvanu iegādes priekam.

Ziemassvētku tirdziņš norisināsies no 21. decembrī, no pulksten 18.00 līdz 21.00. Tirgotāji iepriecinās ar pašu ražoto un darināto produkciju, lai ikviens apmeklētājs varētu iegādāties it visu nepieciešamo gan svētku gaidīšanai, gan arī svinēšanai. Būs nopērkami dažādi gardumi, varēs sarūpēt arī mīļas un jaukas dāvanas lieliem un maziem. 

Tirgus  norises laikā pulksten 19.00 – muzikālā Ziemassvētku izrāde “Iedomīgā eglīte” 
Izrāde būs bez maksas. Būs iespēja arī sasildīties pie ugunskuriem, iedzert kādu karsto dzērienu un baudīt jauku svētku atmosfēru. Ļausim  Gaujienai smaržot pēc svētkiem!

Mājražotāji, amatnieki un meistari savu pieteikumu dalībai tirdziņā aicināti pieteikties https://forms.gle/mxDXpepmG74XvRoc7  , vai arī zvanīt pa tālruni 26179320 līdz 18.decembrim.

