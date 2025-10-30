Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 30. oktobris
Nadīna, Ulla, Adīna
Gatavo projektu “Mežinieku” pārbūvei

09:08 30.10.2025

Aivita Lizdika

18

Foto: aluksne.lv

Alūksnes novada pašvaldībai sagatavošanā pašlaik ir projekts sporta un aktīvās atpūtas centra “Mežinieki” attīstībai. Lai nodrošinātu treniņu nepārtrauktību, projekts ieplānots vairākās kārtās, un pašlaik izstrādes procesā ir projekta 1. kārta.

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons stāsta, ka, īstenojot projekta 1. kārtu, paredzēts uzliet jaunu platāku asfaltu gar šautuvi. “Nepareizā virzienā “Mežiniekos” bija vērsts soda aplis, tādēļ tagad tas tiks pārprojektēts. Soda aplis turpmāk atradīsies citā vietā. Izslēpojot no tā, sportists uzreiz nonāks slēpošanas trasē, kas tagad būs savienota ar soda apli,” stāsta D. Tomsons.

Projekta pirmās kārtas īstenošanai kopumā paredzēti 230 000 eiro, no kuriem 130 000 eiro ir novada pašvaldības budžeta līdzekļi, bet 100 000 eiro Alūksnes Lauku partnerības atbalsts projektam. Projektu izstrādā SIA “Ceļu komforts”, taču tas vēl nav pabeigts, jo pašvaldība lūgusi mainīt projektā dažas detaļas, lai risinājums būtu racionālāks.

Par atbalstu projektam “Sporta un aktīvās atpūtas centra “Mežinieki” attīstība” Attīstības un Finanšu komiteju deputāti jau nobalsojuši, bet galīgais lēmums vēl jāpieņem domes sēdē.

Komentāri

