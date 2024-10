Gājēj, lieto atstarotāju – atņemto dzīvību neatgriezīsi!

Foto: freepik.com

Gada tumšākais laiks ir brīdis, kad mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir īpaši jāpievērš uzmanība savai drošībai – īpaši tam, lai būtu pamanāmi apkārtējo satiksmes dalībnieku acīs. Ikdienā aizvien var novērot, ka ir tādi satiksmes dalībnieki, kuri rada apdraudējumu sev un citiem, neparūpējoties par savu redzamību tumsā. Šogad līdz 30. septembrim ceļu satiksmes negadījumos ir cietuši 406 gājēji, savukārt 14 gājuši bojā.

Lai šajā rudenīgajā laikā gājēji būtu pietiekami labi pamanāmi citiem satiksmes dalībniekiem, ir jāņem vērā vairāki noteikumi, piemēram, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem. Tāpat jāatceras, ka ikreiz šķērsojot ielu, jāpārliecinās, vai automašīna gājēju redz un vai tā paspēs nobremzēt. Svarīgi arī atcerēties, ka apdzīvotā vietā un pat apgaismotā vieta, ja laikapstākļi nav labvēlīgi, piemēram, ārā līst vai ir migla, gājēju, kuram nav labi saskatāms gaismu atstarojošs elements apģērbā, autovadītājs var pamanīt tikai pēdējā brīdī.

Arī autovadītājiem ir jābūt modriem un jāatceras, ka pirms gājēju pārejas jāsamazina braukšanas ātrums, lai laikus reaģētu, ja to vēlas šķērsot gājējs. Tāpat šajā laikā jāparūpējas, lai transportlīdzeklis būtu atbilstošā tehniskā kārtībā – piedaloties ceļu satiksmē nepietiekamas redzamības apstākļos, autovadītājiem nepieciešams pārbaudīt un noregulēt sava transportlīdzekļa gaismas lukturu starus, tā, lai tie atbilstoši izgaismo braucamo daļu, vienlaicīgi neapžilbinot pretī braucošos. Būtiski arī pārbaudīt logu tīrītāju slotiņas, lai tās būtu tehniskā kārtībā un pildītu nepieciešamās funkcijas.

Valsts policijas statistika liecina, ka šogad līdz 30. septembrim ir notikuši 476 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti gājēji. Šajos negadījumos cietuši 406 gājēji, no kuriem 41 gājējs guvis smagus miesas bojājumus, savukārt bojā gājuši 14. Pērn šādā periodā bija notikuši 557 negadījumi ar iesaistītiem gājējiem, kuros cieta 455 gājēji, bet bojā gājuši 16.

Lai izvairītos no nedrošām situācijām, Valsts policija aicina cilvēkus nepakļaut sevi riskam un rūpēties par savu drošību! Tāpat jāatceras, ka atstarotājs jālieto pareizi – tas jāpiestiprina labi redzamā vietā tā, lai to var labi redzēt gan no priekšpuses, gan no mugurpuses.