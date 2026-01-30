Gaisa temperatūrai pazeminoties, VUGD un NMPD aicina pastiprināti rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību

Tuvākajās dienās Latvijā gaidāms īpaši bargs sals- vietām naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz pat -30 °C, un arī dienas laikā gaisa temperatūra saglabāsies ļoti zema, tādēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, apsildot mājokļus, un parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību. Neuzmanībai šajā laikā var būt traģiskas sekas!
VUGD pieredze rāda, ka aukstajā laikā pieaug ugunsgrēku un īpaši traģisku ugunsgrēku risks, jo iedzīvotāji intensīvāk izmanto apkures ierīces un elektroierīces. Šis gads diemžēl to pierāda, jo janvārī ugunsgrēkos jau gājuši bojā 14 cilvēki. Visbiežāk šādas ugunsnelaimes izraisa neuzmanīga rīcība ar uguni, bojātu elektroierīču un nepareiza apkuresierīču lietošana.
Parūpējies par tiem, kuri paši nevar parūpēties par sevi.
Aukstums īpaši apdraud vientuļus seniorus, cilvēkus ar veselības problēmām un tos, kuri dzīvo vieni. VUGD un NMPD aicina iedzīvotājus šajās aukstajās dienās pievērst īpašu uzmanību vientuļiem senioriem, kaimiņiem un tuviniekiem – biežāk piezvanīt un apraudzīt viņus, pārrunāt arī drošu apkures ierīču lietošanu, nepieciešamības gadījumā palīdzēt iekurināt krāsni, sanest malku un pārliecināties, ka viņu mājoklis ir drošs un silts. Nereti tieši vecāka gadagājuma cilvēki ir pakļauti paaugstinātam riskam gan ugunsgrēku, gan veselības problēmu dēļ. Ja ir kādas saslimšanas saasinājums, nespēks vai trauma, cilvēks var gūt smagu ķermeņa atdzišanu vai pat nosalt neizkurinātās iekštelpās. NMPD izsaukumu pieredze rāda, ka nereti gados vecāki cilvēki nonāk bezpalīdzīgā stāvoklī, kad iziet pagalmā un pēkšņas pašsajūtas pasliktināšanās dēļ pakrīt un nevar saviem spēkiem piecelties. Dažkārt tieši cilvēcīga uzmanība, viens zvans vai vizīte var izglābt dzīvību.
Nepaej vienaldzīgi garām tiem, kas pakrituši uz ielas.
Atrodoties ārā nepiemērotā apģērbā vai guļot zemē, cietušajam strauji var sākties ķermeņa atdzišana, var gūt smagus ķermeņa daļu apsaldējumus un, nesaņemot palīdzību, cilvēks var nosalt. NMPD atgādina – ja redzi uz ielas cilvēku, kurš pakritis, guļ vai ilgāku brīdi sēž vienā vietā, piemēram, sabiedriskā transporta pieturā, tad obligāti pieej viņam klāt un noskaidro, vai nav nepieciešama palīdzība. Ja cilvēks neatbild, papurini pie pleca, lai saprastu, vai vari palīdzēt viņam piecelties un nokļūt siltumā. Ja cilvēks neatbild un nereaģē, zvani uz ārkārtas tālruni 112.
Bīstamākās kļūdas aukstajā laikā ir saistītas ar apkuri.
Krāsns pārkurināšana, bojātu apkures ierīču lietošana, drēbju žāvēšana uz krāsns vai elektriskajiem sildītājiem, degtspējīgu priekšmetu turēšana to tuvumā un netīrīti dūmvadi var izraisīt ugunsgrēku dažu minūšu laikā.
VUGD atgādina, ka, kurinot krāsnis, kamīnus vai citas apkures ierīces, krāsnis nedrīkst pārkurināt, bet degtspējīgiem priekšmetiem jāatrodas drošā attālumā no kurtuves. Apkures ierīču virsmām jābūt brīvām no apģērba, apaviem un citiem materiāliem, kas var aizdegties. Īpaša uzmanība jāpievērš arī dūmvadu tīrīšanai – sodrēju degšana var bojāt dūmvadus un izraisīt visas ēkas aizdegšanos. Atcerieties – drošāk ir kurināt biežāk, bet mazāk, uzturēt krāsni tehniski kārtībā un nekad neatstāt apkures ierīces bez uzraudzības.
Arī elektroierīces var kļūt par ugunsgrēka cēloni.
Izmantojot elektriskās sildierīces, iedzīvotāji aicināti ievērot ražotāja norādījumus, neapklāt ierīces, neizmantot tās apģērba žāvēšanai un nelietot bojātus pagarinātājus, kontaktligzdas vai elektroierīces. Elektriskie sildītāji ir jānovieto pietiekamā attālumā no mēbelēm, aizkariem un citiem priekšmetiem, kas karstuma ietekmē var aizdegties. Jāpievērš uzmanība tam, lai eletrotīklsnetiktu pārslogots!
Šajās aukstajās dienās piesardzība, savlaicīga rīcība un rūpes par līdzcilvēkiem var glābt dzīvību. VUGD un NMPD aicina iedzīvotājus savlaicīgi rūpēties par savu mājokli, droši un pareizi lietot apkures ierīces un elektroierīces, parūpēties par vientuļiem līdzcilvēkiem, pievērst uzmanību, vai uz ielas kādam nav nepieciešama palīdzība, kā arī uzstādīt un uzturēt darba kārtībā dūmu detektorus. Savukārt, ja nelaime tomēr notikusi, nekavējoties jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112, lai ugunsdzēsēji glābēji un mediķi varētu doties palīgā!
Komentāri