Gaisa telpas ierobežojumus austrumu pierobežā turpinās diennakts tumšajā laikā

Turpinot ierobežojumus Latvijas gaisa telpas zonā pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju, no 18.septembra līdz 8.oktobrim tā tiks slēgta diennakts tumšajā laikā no plkst.20 vakarā līdz plkst.7 rītā, aģentūra LETA noskaidroja Aizsardzības ministrijā.
Ierobežojumi Latvijas gaisa telpā pie Krievijas un Baltkrievijas robežas dod iespēju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pilnvērtīgi kontrolēt gaisa telpas aizliegto zonu un pastiprināti testēt akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas, veikt dronu un pretdronu simulācijas, izvietot un trenēt mobilās kaujas vienības, vērtē ministrija. Izvērtējot riskus, pieņemts lēmums turpināt ierobežojumus tikai diennakts tumšajā laikā, kad ir lielākais apdraudējumu risks.
Jau ziņots, ka no 11.septembra līdz 18.septembrim ir slēgta Latvijas gaisa telpas zona pie austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju. Ierobežojumi skar tikai tos lidaparātus, kuri lido līdz sešu kilometru augstumam, bet pārējās lidmašīnas varēs šķērsot šo zonu.
Lēmums par gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem sekoja pēc tam, kad Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku izvērtējumu tūlītēja militāra apdraudējuma Latvijai nav, taču visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā Nacionālie bruņotie spēki ir paaugstinātā gatavībā. Lai mazinātu dronu apdraudējumu, Latvijas Austrumu pierobežā pastāvīgā dežūrā atrodas Nacionālo bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības, lai vajadzības gadījumā notriektu agresorvalstu dronus.
Tāpat ir pastiprināta NATO patrulēšanas misija, kā arī tiek ieviestas jaunas akustiskās gaisa telpas novērošanas sistēmas. Pēdējā gada laikā ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas sadarbībā ar Latvijas Gaisa satiksmi ļauj ātri slēgt gaisa telpu apdraudētās teritorijās. Tāpat ir veiktas izmaiņas, kas pastiprina lidojumu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā.
Aizsardzības ministrs visptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” laikā uzdevis Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pastiprināt gatavību, lai nodrošinātu Latvijas gaisa, informatīvās un kibertelpas pastiprinātu novērošanu, kā arī veikt visu zemessargu apziņošanu ar mērķi noskaidrot viņu gatavību ierasties vienībās un veikt kaujas uzdevumus.
Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025” notiek no 2.septembra līdz 8.oktobrim visā Latvijā. Tajās piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
