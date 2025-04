Gaida kandidātus iedzīvotāju padomei

Vēl līdz 30. aprīlim ir iespēja pieteikt kandidātus Alūksnes novada iedzīvotāju padomei. Līdz šim iesniegts tikai viens pieteikums, un šis kandidāts ir izvirzīts no Ziemera pagasta. Vakar Alūksnē norisinājās tikšanās par iedzīvotāju padomes izveidi tieši Alūksnes pilsētā, taču atsaucība bija zema. Lai padome varētu tikt izveidota, ir nepieciešami kandidātu pieteikumi no visām novada teritorijām – gan no pilsētas, gan pagastiem. Šobrīd nav zināms, vai līdz mēneša beigām tiks saņemti pieteikumi arī no pārējām teritorijām.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka izsaka cerību, ka pieteikumi tiks iesniegti un padome varēs tikt izveidota. Tomēr, ja līdz noteiktajam termiņam no visām teritorijām netiks izvirzīts vismaz viens kandidāts, būs iespēja pagarināt termiņu par divām nedēļām. Ja arī pagarinātajā pieteikšanās periodā kādā teritorijā nebūs izvirzīts vismaz viens kandidāts, iedzīvotāju padomes vēlēšanu process tiks pārtraukts.

Sabiedrībā izskanējušas bažas par formātu, kādā Alūksnes novadā veido iedzīvotāju padomi. Respektīvi, padomē darbosies 16 cilvēki, katrs pārstāvot kādu pagastu vai pilsētu. Padome būs viena un darbosies visā novada teritorijā. Šāds modelis atšķiras no prakses citos novados, kur, piemēram, katrā pagastā izveido atsevišķa padome piecu cilvēku sastāvā. Alūksnes novada “Lauku partnerības” valdes priekšsēdētāja Santa Harjo–Ozoliņa gan uzskata, ka izvēlētais formāts varētu būt veiksmīgs, jo tas ļaus padomei efektīvāk pārraudzīt un vadīt norises visā novada teritorijā, nevis tikai vienā konkrētā pagastā. “Modelis ir drosmīgs, jo pie viena galda uzreiz sēdēs visu teritoriju pārstāvji. Tā sakot, pārraudzīt visu “spēles lauku”. Protams, būtu brīnišķīgi, ja veidotos mazās atbalsta grupas, piemēram, pagastos,” norāda S. Harjo – Ozoliņa.

Vienlaikus S. Harjo – Ozoliņa uzsver, ka padomei jāstrādā kā vienotai komandai, un visa atbildība un darbs nedrīkst būt tikai vienas personas, piemēram, padomes vadītāja, ziņā. Pieredze liecina, ka, ja kāds cilvēks vienmēr velk visu uz saviem pleciem, tas ilgtermiņā noved pie izdegšanas, un labi veidotais sabrūk. “Ir jāmaina domāšana no “man pienākas” un gariem sarakstiem, kas citiem jādara, uz to, ka jādara un jāorganizē pašiem. Iedzīvotāju padome ir solis uz to, lai darītu paši,” skaidroja S. Harjo – Ozoliņa. Viņa norāda, ka ir labie piemēri – dažos pagastos iedzīvotāji jau ir saliedēti, darbojas kā viena komanda, un pārstāvja izvirzīšana padomei nevajadzētu būt sarežģītam uzdevumam. Tomēr situācija Alūksnes pilsētā ir sarežģītāka, jo iedzīvotāji dzīvo salīdzinoši atsevišķi, un nav izveidojusies spēcīga kopienas sajūta. Liela jautājuma zīme ir arī par to, kurš varētu būt Alūksnes pilsētas pārstāvis iedzīvotāju padomē. Par šo tēmu bija plānots runāt vakar notikušajā tikšanās reizē, tomēr atsaucība bija zema, kas liek uzdot jautājumu – vai alūksnieši vēlas iedzīvotāju padomi?

Sanākušie izteica viedokli, ka, iespējams, Alūksnes novada iedzīvotāju padomes veidošanai ir izvēlēts nepiemērots laiks, jo tas sakrīt ar pašvaldības domes vēlēšanām. Daži cilvēki ir apjukuši un nespēj pilnībā nošķirt, ka šie ir divi dažādi veidojumi. Vērts atzīmēt, ka arī domes deputātu kandidāti var startēt iedzīvotāju padomes vēlēšanās. Ja kādu no viņiem ievēlēs par deputātu, viņam būs iespēja izvēlēties, vai turpināt darbu iedzīvotāju padomē vai kļūt par domes deputātu.

Atgādinām, ka par padomes locekli var pieteikt un ievēlēt personu, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Par padomes locekli nevar būt domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors un vietnieks. Kandidāta dzīvesvieta var nebūt deklarēta Alūksnes novadā, taču par kandidātu kādu var pieteikt tikai tad, ja persona tam brīvprātīgi piekrīt un ar savu parakstu to apliecina uz pieteikuma veidlapas.

Iedzīvotāju padomes kandidātu no sava pagasta vai pilsētas var pieteikt ne mazāk kā 10 iedzīvotāji, kuri ir tiesīgi vēlēt attiecīgās teritoriālās vienības pārstāvi. Šiem iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 16 gadu vecumu, deklarējušiem savu dzīvesvietu attiecīgajā teritoriālajā vienībā, kā arī Latvijas Republikas pilsoņiem vai Eiropas Savienības pilsoņiem, kas reģistrēti Fizisko personu reģistrā.

Kandidāta izvirzīšanai jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Iedzīvotāju padome. Veidlapas papīra formātā pieejamas Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (pagastos – bibliotēkās, Alūksnē – pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, 1. stāvā). Aizpildītas tās turpat arī varēs iesniegt. Veidlapu iespējams aizpildīt arī elektroniski un nosūtīt pašvaldībai uz tās e-adresi vai e-pastu, bet jāņem vērā, ka šajā gadījumā gan kandidātam, gan personām, kas viņu piesaka, veidlapa jāparaksta katram ar savu elektronisko parakstu.

Aizpildot veidlapu, tajā jānorāda pieteikuma iesniedzēju kontaktpersona. Jānorāda persona, kas tiek pieteikta kā iedzīvotāju padomes kandidāts, un jānorāda, kuras teritorijas pārstāvis konkrētais kandidāts ir. Vismaz 10 personām, kuras, saskaņā ar iedzīvotāju padomes nolikumu, ir tiesīgas vēlēt par attiecīgās teritorijas kandidātu, jāparaksta pieteikuma veidlapa. Savukārt pašam kandidātam ar savu parakstu jāapliecina brīvprātīga piekrišana kandidēt un jānorāda sava kontaktinformācija.