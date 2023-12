Gadu mijā aicina uz pagājušā gadsimta diskžokeju parādi

“Rit darba diena, līdzīga tām daudzajām, kuras virknējas cita aiz citas. Bet pēkšņi pa radio ieskanas pazīstama melodija, kura atsauc atmiņā kādu bērnības brīdi skolas disenītē, kādu zaļumballi jaunībā, kādu noskaņām bagātu tikšanos ar tuvu mākslinieku koncertā… Tas ir jūtu kopums, kurš ielaužas ikdienišķajā dzīves ritmā, padara to krāsaināku, emocionāli rosinošāku,” teic Alūksnes dīdžeju kustības pamatlicējs Kārlis Zēģele.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pirms 45 gadiem grupa Alūksnes jauniešu, veidojot savas mūzikas kolekcijas, nolēma dalīties ar sakrāto krāsaino pasaules mūzikas noskaņu kopumu, tādā veidā liekot pamatus Alūksnes diskotēkai, kurai šī apaļā gadskārta svinama jaunajā, 2024. gadā.

Svinēt sāksim jau šogad, pareizāk sakot – gadu mijā. 31. decembrī 23.00 Alūksnes novada Kultūras centrā noritēs populārās estrādes mūzikas nakts “Alūksnes diskotēkai 45”. Tā būs brīnišķīga iespēja baudīt pagājušā gadsimta diskžokeju parādi, kuras laikā pazīstamākie un pieredzes bagātākie Alūksnes dīdžeji kopā ar sanākušajiem gremdēsies mūzikas un atmiņu baudījumā.

Gadu mijas diskotēkas idejas autori un pasākuma organizatori ir Alūksnes dīdžeju kustības pamatlicējs Kārlis Zēģele un ilggadējais dīdžejs un tehniskais dīdžeju atbalsts Ivars Vīksna.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Atminoties savas DJ gaitas, 31. decembra diskžokeju parādes dalībnieki uzsver, ka mūzikas pasaule būtiski mainījusies šo gadu laikā, taču tas, kas paliek nemainīgs, – DJ uzdevums izklaidēt cilvēkus. Agrāk jaunākās dziesmas no radio bija jāieraksta kasetēs, talkā ņemot citu magnetofonu, bet tagad mūzikas iegūšanas process ir daudz vienkāršāks. Dīdžeji intervijas laikā atminējās, ka agrāk diskotēkas bijušas tās vietas, kur varēja noklausīties pašus jaunākos skaņdarbus. Tagad jaunāko mūziku var dzirdēt internetā, taču pirms 45 gadiem tieši diskotēkās valdīja patīkams satraukums par to, kas jauns tapis mūzikas pasaulē. Bijušais DJ Ivars (Ivars Vīksna) stāsta, ka, laikam ejot, attīstījušās arī tehnoloģijas, bet pirmsākumos DJ vajadzēja meklēt radošus risinājumus, kā padarīt savas uzstāšanās spilgtākas. “Tagad ir dūmu mašīnas, taču mūsu laikā mēs uz elektriskās plītiņas lējām virsū glicerīnu un pūtām vai vēdinājām, lai dūmi rastos, glicerīnam oksidējoties,” atminas I. Vīksna. Visi sarunas dalībnieki uzsver, ka tiem, kuri arī vēlas kļūt par dīdžejiem, ir jābūt gataviem mūsdienu lielajai konkurencei, un pats galvenais ir izkopt savu muzikālo gaumi, jo tikai tā DJ var atšķirt laikā, kad tik daudzi no šī amata pratējiem ir vienādi.

DJ kustības aizsācējs un diskžokeju pulciņa vadītājs Alūksnē Kārlis Zēģele pauž prieku par gaidāmo pasākumu un uzsver, ka gandarī tas, ka puiši, kuri pie viņa uzsākuši DJ gaitas, turpina to arī tagad, un vēl alūksniešiem skaistu gadu mijas nakti jaunības dienu melodiju ritmos! Diskotēkā skanēs gan latviešu, gan ārzemju populārā estrādes mūzika, netrūks arī dīdžeju uzrunu, kuras mūsdienās DJ vidē jau izzudušas. Tiekamies!

Pilns raksts maksas versijā šeit.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bijušais DJ Ivars (Ivars Vīksna):

“Mana aizraušanās ar mūzikas kolekciju veidošanu lentās un kasetēs sākās 90. gados. Kopā ar klases zēniem spēlējām klases vakaros un, protams, cerējām tikt starp vecāko klašu skolēniem spēlēt skolas diskotēkās, tāpat gaidījām iespēju darboties skolas radio mezglā. Ģimnāzijas klasēs tas piepildījās – vadīju Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas radio mezglu. Pie Kārļa Zēģeles Alūksnes VEF filiāles telpās, improvizētā studijā, kopā ar ģimnāzistiem dibinājām radošo apvienību “K-IELA”, veidojām radio pārraižu ierakstus ģimnāzijas radio. Vasarās atbalstīju pasākumus ar administratīvo un tehnisko darbu, reizēm bija arī iespēja iejusties dīdžeja lomā. Bijušais jeb ex DJ esmu tāpēc, ka neesmu aktīvs šajā jomā, tagad darbojos vairāk savam priekam, bet ir bijušas iespējas būt DJ gan studiju laikā, gan strādājot ģimnāzijā, arī skolēnu Dziesmu svētkos Teikas vidusskolā reiz ir nācies iegriezt kārtīgu “ballīti”.

Diskotēku kustība un mūzika ir mani vienojusi ar daudziem paziņām un draugiem, tādēļ kopā, daloties atmiņās un radoši sadarbojoties, esam veidojuši Alūksnes diskotēku jubileju pasākumus. 2024. gadā – Alūksnes diskotēkai 45, tādēļ iegriežam ballīti tieši gadu mijā. Laikā, kad apkārt ir tik daudz šķelšanās un polarizēšanās sabiedrībā, ļausimies mūzikas vienojošajam maģiskajam spēkam!”

GRANDIOZAJĀ GADA NOGALES DISKOTĒKĀ PIE DJ PULTS STĀSIES:

Jurijs Marinovs,

Ilmārs Samsons,

Salvis Orlovs,

Mareks Birznieks,

Didzis Bauers,

Intars Apšusals

un Normunds Ķauķis.