Gada izskaņā – uz balli

Šīs nedēļas nogalē atvadīsimies no aizejošā 2022. gada. Vieni Jauno, 2023. gadu sagaidīs ģimenes vai draugu lokā, bet citi – kādā no gada pēdējām dienām vēlēsies pabūt vēl plašākā sabiedrībā un ļausies deju ritmiem kādā no ballēm, kas notiks vairākās vietās gan Alūksnē un novada pagastos, gan arī bijušajā Apes novadā.

Vēlas rast kopības sajūtu

Lielākā daļa no tām būs 30. decembrī. Pulksten 20.00 Jaungada balle sāksies Pededzes tautas namā. Tajā muzicēs grupa “Putukvass” un Vjačeslavs Bogdanovs.

Pulksten 22 – Māriņkalna, Malienas tautas namā un Trapenes kultūras namā. “Māriņkalnā balles vienmēr bijušas cieņā un godā. Šogad tajā spēlēs grupa “Pipari” no Salaspils. Tādēļ laipni aicināti pie mums uz Māriņkalna tautas namu,” saka Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Ilze Briediņa un gada izskaņā rosina atcerēties seno latviešu teicienu, ka katrs ir pats savas laimes kalējs, un aicina ikvienu dzīves trakajā skrējienā vairāk padomāt par sevi.

Malienas tautas namā Vecgada ballē spēlēs Juris Ķirsons no grupas “Otto”. Kā atklāj Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Iveta Zvejniece, kuras pārziņā tagad ir pasākumu rīkošana ne tikai Mālupes, bet arī Malienas pagastā, Malienā Vecgada balle 30. decembrī ir tradīcija. “Tās vienmēr bijušas labi apmeklētas. Pirms kovida notikušas lielas balles, bet tad iestājās pauze, viss apklusa. Tagad mēģināsim tradīciju atjaunot, lai tā saglabājas. Lai cilvēki atkal sanāk kopā,” teic I. Zvejniece.

Savukārt Trapenes kultūras namā gada priekšpēdējo vakaru pavadīs kopā ar mūziķiem Zigmāru, Edgaru un Sandi Krūmiņiem. Pirms balles bija paredzēta arī Trapenes kultūras nama amatierteātra “Kurmis” izrāde, taču, iespējams, to atcels dalībnieku slimības dēļ. “Tagad, pēc kovida, grūti pateikt, kāda būs balle vai kāds cits pasākums. Pašlaik daudzi slimo. Taču Trapenē vismaz padsmit gadus, kopš strādāju kultūras namā, Vecgada balle ir tradīcija. Ziemassvētkus cilvēki lielākoties svin mājās, bet, tuvojoties Jaunajam gadam, grib rast kopības sajūtu, dejot un priecāties,” stāsta Trapenes kultūras nama vadītāja Svetlana Spalviņa.

Balle – kā tradīcija

31. decembrī balles notiks Apes tautas namā un Alūksnes Kultūras centrā, bet naktī no 31. decembra uz 1. janvāri – Jaunannas tautas namā. Gadu mija vienmēr ir īpašs mirklis un, kā teic Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre, Jauno gadu gribas iesākt patiešām priecīgi, tāpēc uzaicināti lieliski mūziķi no Smiltenes – grupa “Ceļojums”, kas piekritusi būt ar Apes cilvēkiem un ciemiņiem, lai varētu līksmi “iegriezt” Jauno gadu. Arī Apē Jaungada balles ar dažiem izņēmumiem ir tradīcija, un I. Sāre atceras, ka vēl kā bērns gājusi līdzi mammai un tētim, kuri tajās spēlējuši.

Alūksnes Kultūras centrā Jaungada ballē, kas sāksies pulksten 23.00, spēlēs grupa “Propellers”, var rezervēt galdiņus, ieejas maksa 10 eiro. Kā atklāj Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa, tā notiks lielajā zālē īpašā svētku noskaņā un gaismās. Arī Alūksnē Jaungada balle ir tradicionāla un parasti pietiekami labi apmeklēta. Svētku salūta gan šogad nebūs un S. Bērziņa aicina būt uzmanīgiem, šaujot privātos salūtus, un izvērtēt to nepieciešamību.

Jaunannas tautas namā Jaungada nakts balle sāksies pulksten 00.30, iespējama galdiņu rezervācija. Taču, iepriekš piesakoties, var ierasties arī pirms gadumijas un Jauno gadu sagaidīt tautas namā. Kā atminas Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Elita Jansone, laikā, kad tautas nama vadītāja bija Daina Beļava, rīkoti arī karnevāli. Pagaidām jaunannieši tam vēl nav tam nobrieduši, bet, kas zina, varbūt kaut kad nākotnē atjaunos arī šo tradīciju. Balle aizritēs kopā ar mūziķi Zinti Krakopu, kurš Jaunannas tautas namā spēlējis ne tikai gadumijā, bet arī sadančos, Līgo svētkos, un sadarbība turpinās.