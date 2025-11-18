Latvijas 107. dzimšanas dienā Alūksnes Kultūras centrā aizvadīta emocionāla un skaista “Sudraba zīles” pasniegšanas ceremonija. Pasākumu vadīja Rolands Keišs, savukārt par koncertprogrammu parūpējās Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš, diriģente Ina Perevertailo) – solisti: Kristīne Baltiņa un Normunds Veļķeris. Muzikālais pavadījums atskanēja no Matīsa Žilinskia, Gustava Vilsona, Jāņa Pasta un Artūra Strautmaņa. Skaistu un latvisku priekšnesumu sniedza Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Enku – drenku” (vadītājas – Daiga Ozoliņa un Anastasija Asilgarajeva). “Sudraba zīle” šogad saņēma: Lilita Gāršniece (nominācijā “Sabiedrība”), Aivars Millers (nominācijā “Kultūra”), Līvija Podniece (nominācijā “Izglītība”), Inese Priedīte (nominācijā “Medicīna”) un Inita Vīksna (nominācijā “Medicīna”).
Foto: "Sudraba zīles" nonāk pie saviem cilvēkiem
