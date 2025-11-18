Foto: "Sudraba zīles" nonāk pie saviem cilvēkiem

Abonē! E-avīze
20:57 18.11.2025

Laura Felša

Latvijas 107. dzimšanas dienā Alūksnes Kultūras centrā aizvadīta emocionāla un skaista “Sudraba zīles” pasniegšanas ceremonija. Pasākumu vadīja Rolands Keišs, savukārt par koncertprogrammu parūpējās Alūksnes Kultūras centra skolotāju koris “Atzele” (mākslinieciskais vadītājs Jānis Baltiņš, diriģente Ina Perevertailo) – solisti: Kristīne Baltiņa un Normunds Veļķeris. Muzikālais pavadījums atskanēja no Matīsa Žilinskia, Gustava Vilsona, Jāņa Pasta un Artūra Strautmaņa. Skaistu un latvisku priekšnesumu sniedza Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Enku – drenku” (vadītājas – Daiga Ozoliņa un Anastasija Asilgarajeva). “Sudraba zīle” šogad saņēma: Lilita Gāršniece (nominācijā “Sabiedrība”), Aivars Millers (nominācijā “Kultūra”), Līvija Podniece (nominācijā “Izglītība”), Inese Priedīte (nominācijā “Medicīna”) un Inita Vīksna (nominācijā “Medicīna”). 

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025

Kaspars komentē:

“X Faktors” finālā – novadnieks Niklāss

Lai veicas tikpat labi kā "Koru Karos"! Tava Liepna par Tevi!

14:46 14.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Tā kā Diāna nav atradusies un pagājušas ir divas nedēļas, iesaistiet lūdzu armiju meklēšanā.

20:01 13.11.2025