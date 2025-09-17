Abonē! E-avīze
Trešdiena, 17. septembris
Vera, Vaira, Vairis, Vaiva
Foto: Šonedēļ – atļautā braukšanas ātruma kontroles akcija

15:16 17.09.2025

Sandra Apine

108

No 16. septembra līdz 22. septembrim Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā un Ziemeļvidzemes policijas iecirkņa apkalpojamā teritorijā, norisinās Eiropas ceļu policijas tīkla “ROADPOL” organizētā ikgadējā akcija “ROADPOL Drošības dienas”, kurā šodien bija iespēja piedalīties arī laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnālistei. Pāris stundu ilgās žurnālista klātbūtnes laikā nebija daudz pārkāpēju, taču tika dzirdēti vairāki stāsti, kādēļ autovadītājiem ir jāsteidzas.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes reaģēšanas nodaļas jaunākie inspektori Toms Šneiders un Gundars Serģis, ar kuriem kopā devāmies patruļā, pastāstīja, ka ātruma pārsniegšana kā pārkāpums nav prognozējama – šonedēļ vienā dežūras maiņā jaunā Alsviķu ceļa līkumos steigušies vismaz desmit šoferīši, citā – visi braukuši likumpaklausīgi. Šodien bija dažādi, tostarp reaģēšanas nodaļas inspektoriem bija jāizbrauc uz ceļu satiksmes negadījumu – pilsētas centrā kāds bija iestūrējis ielas margās un aizbraucis no notikuma vietas; otrs – Veclaicenē, veicot teritorijas labiekārtošanas darbus, kāds iedzīvotājs bija atradis kara laika mīnu, par ko ziņoja policijai. 

Vairāk stāstīsim nākamajā laikrakstā.

Jāatgādina, ka minētās nedēļu garās akcijas laikā, 18. septembrī, norisināsies “Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem”. Akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. 

Mazliet par statistiku, kādēļ šāda pastiprināta uzmanība ātruma pārsniegšanai uz ceļiem pievērsta. Šogad līdz 15. septembrim Latvijā kopumā ir notikuši 12 115 ceļu satiksmes negadījumi, kuros bojā gājuši 83 satiksmes dalībnieki, bet 2 630 ievainoti. Pērn attiecīgajā periodā ceļu satiksmes negadījumos bojā gāja 74 personas, bet tika ievainotas 2 828. 

Valsts policija uzsver – ceļu satiksmes negadījums var notikt vienā mirklī, tādēļ būtiski atceries – katrs no mums ir atbildīgs par savu un citu drošību uz ceļa. Neatkarīgi no tā, vai esi gājējs, velosipēdists vai autovadītājs – policija piekodina ievērot ceļu satiksmes noteikumus. Atbildīga rīcība uz ceļa var pasargāt ne tikai tevi, bet arī apkārtējos. 

Akcijas laikā Valsts policija pastiprināti rūpējas par satiksmes drošību un uzrauga satiksmes dalībniekus. Papildu ikdienas satiksmes uzraudzībai pastiprināta uzmanība pievērsta mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku, tostarp velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīts, vai autobraucēji nevada transportlīdzekli būdami alkohola reibumā.

Pērn šīs akcijas laikā uz Latvijas ceļiem Valsts policijas darbinieki fiksēja aptuveni 3 300 administratīvos pārkāpumus ceļu satiksmē, savukārt ar tehniskajiem līdzekļiem tika fiksēti vairāk nekā 12 000 pārkāpumu. Pērn visas nedēļas garumā ceļu satiksmes negadījumos diemžēl bojā gāja četras personas, tāpat drošības dienu laikā notika 816 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 104 personas.

