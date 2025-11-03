Foto: Militārās mācības Alūksnē

Līdz 12. novembrim NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā, kas ir viena no NATO Daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” struktūrvienībām, veiks plaša mēroga plānveida mācības “Resolute Warrior” Rīgā, tās apkaimē, kā arī dažādos Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos. 3. novembrī Alūksnē, stāvlaukumā pie Veloostas, Ojāra Vācieša ielā 2B notiek daļa no šīm mācībām, kad iespēja apskatīt sabiedroto valstu militāro tehniku. Pirms pasākuma stāvlaukumā dāņu karavīri devās patruļā pa Alūksni, lai atstātu pozitīvu iespaidu, komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem.
Visas mācību aktivitātes, ko veic NATO militārās vienības Latvijā, ir iepriekš plānotas, un to nolūks ir stiprināt atturēšanas vēstījumu, kā arī arvien labāk sagatavoties pret Latviju vērstas agresijas atvairīšanai, ja vien radīsies šāda nepieciešamība.
