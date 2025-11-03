Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 3. novembris
Ērika, Dagnija
weather-icon
+8° C, vējš 2.17 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Foto: Militārās mācības Alūksnē

15:21 03.11.2025

Laura Felša

449

Līdz 12. novembrim NATO Daudznacionālā brigāde Latvijā, kas ir viena no NATO Daudznacionālās divīzijas “Ziemeļi” struktūrvienībām, veiks plaša mēroga plānveida mācības “Resolute Warrior” Rīgā, tās apkaimē, kā arī dažādos Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos. 3. novembrī Alūksnē, stāvlaukumā pie Veloostas, Ojāra Vācieša ielā 2B notiek daļa no šīm mācībām, kad iespēja apskatīt sabiedroto valstu militāro tehniku. Pirms pasākuma stāvlaukumā dāņu karavīri devās patruļā pa Alūksni, lai atstātu pozitīvu iespaidu, komunicējot ar vietējiem iedzīvotājiem.

Visas mācību aktivitātes, ko veic NATO militārās vienības Latvijā, ir iepriekš plānotas, un to nolūks ir stiprināt atturēšanas vēstījumu, kā arī arvien labāk sagatavoties pret Latviju vērstas agresijas atvairīšanai, ja vien radīsies šāda nepieciešamība.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz slimnīcas vadītāja vietu pretendē deviņi kandidāti

09:48 28.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Valsts policijas meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani

13:00 29.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Valsts svētku pasākumā pasniegs piecas “Sudraba zīles”

13:38 31.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Ziemassvētku paciņas vairs nepiešķirs

08:15 31.10.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Aizsapņošanās” - Alūksnes novada muzejā atklāta jauna ekspozīcija

10:40 01.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Smiltenes novada Goda cilvēks” - Indra Levane

13:45 31.10.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāda ir jūsu attieksme jautājumā par pievienošanos Stambulas konvencijai?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
5
Novembris
Sākums: 18:00

“Kalme” izstādes “Breinumu breinumi” atklāšana
Ceturtdiena
6
Novembris
Sākums: 11:00

Senioru tikšanās “Zeltainā dzīves rudenī”
Ceturtdiena
6
Novembris
Sākums: 19:00

Muzikāli dzejiskais duets "Grabulis"
Piektdiena
7
Novembris
Sākums: 10:00

Senioru tematiska tikšanās “Pie tējas krūzes - par dzīvi”
Piektdiena
7
Novembris
Sākums: 18:00

Videofilma “Atmiņu vakars Mālupē”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Uldis komentē:

Plāno izsludināt metu konkursu autoostas apkārtnes labiekārtošanai

Adlera sabiedriskā tualete mums uzsmaida foto un ne tikai foto, dzīvē ar kaut kur tur Alūksnē. Domāta Alūksniešiem un tūristiem.

17:01 27.10.2025

Uldis komentē:

Papildina ar zandartu mazuļiem

Tikai MAKSIMAS MAIZI. Zandarti garām.

15:58 24.10.2025

Latvijā komentē:

Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

Saraujammm, jāgaida tik rezultāti. Jāpiedalās. utt.

12:51 18.10.2025