Foto: “Labo darbu nedēļa” dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”

14:15 10.10.2025

Agita Bērziņa

Šonedēļ visā Latvijā notiek labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” rīkotā akcija “Labo darbu nedēļa”, kurā dalībnieki aicināti veikt kādu labu darbu. Labo darbu nedēļas laikā daudz ciemiņu uzņēma arī dzīvnieku māja “Astes un Ūsas”. Viesojas gan pirmsskolas grupiņas, gan klašu kolektīvi un šodien ciemos ieradies bija arī Reksis – bijušais patversmes iemītnieks. Rekša saimnieks Normunds dāvāja patversmei divus putekļu sūcējus, kas patversmei tik ļoti nepieciešami.

