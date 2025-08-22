Foto: Kolberģī top Baltijas ceļa ziedu rota

Godinot Baltijas ceļa 36. gadadienu, ikviens Alūksnes novada iedzīvotājs aicināts būt klātesošs dažādās atceres dienas aktivitātēs.
Šodien pie Kolberģa tautas nama izveidoja ziedu kompozīciju. Cilvēki, kuri piedalījās, sagādājot ziedus un veidojot kompozīciju, dalījās atmiņās par tās dienas notikumiem. “Iedzīvotāji pastāstīja, kā jutās 23. augustā pirms 36 gadiem. Daudzi bija domās ar tiem, kuri devās Baltijas ceļā. Miermīlīgajā demonstrācijā vairāki iedzīvotāji brauca un sadevās rokās Brenguļu pusē Limbažu novadā. Prieks, ka šodien pie mums viesojās arī daži jaunieši no Alūksnes, ar vēlmi būt daļai no “mūsu ceļa” dalībniekiem,” stāsta kultūras darba speciāliste Jaunalūksnes un Pededzes pagastu teritorijā Tatjana Mellīte.
