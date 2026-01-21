Abonē! E-avīze
Trešdiena, 21. janvāris
Agnese, Agnija, Agne
Foto: Barikāžu 35 gadu atceres pasākums Alūksnes novada muzejā

14:44 21.01.2026

Laura Felša

Alūksnes novada muzejā Barikāžu 35 gadu atceres pasākums “Izdzīvot Barikādēs” piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas desmito klašu skolēni, lai parādītu savas zināšanas un erudīciju, saistībā ar 1991. gada notikumiem janvārī.

Toreiz cilvēkiem bija jāatbild uz ļoti svarīgu jautājumu – cik liela vērtība ir brīvībai? Atbilde bija jāparāda nevis ar vārdiem, bet ar darbiem.

Mūsdienu jauniešiem 1991. gada notikumi varētu šķist tāli, bet, prezentējot sevis veiktos uzdevumus, var redzēt, ka viņi saprot – brīvība nav kaut kas pašsaprotams.

Lai vairāk izprastu Barikāžu laika notikumus, videoierakstos savās atmiņās dalās Pēteris Zālītis un Dainis Svarups, kā arī klātienē – Ardis Tomsons. Tā laika noskaņas ar mūzikas palīdzību palīdz izjust Zigmārs Krūmiņš.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja Iveta Mikijanska skolas vārdā izsaka pateicību Alūksnes novada muzejam par šādu pasākumu rīkošanu – tas jauniešiem palīdz apgūt vēsturi radošā gaisotnē, kā arī vairo viņos patriotismu.

Vairāk par atceres pasākumu lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

