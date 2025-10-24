Abonē! E-avīze
Sestdiena, 25. oktobris
Renāte, Modrīte, Mudrīte
Foto: Apē atklāj Grāmatu namiņu 

18:49 24.10.2025

Agita Bērziņa

198

Pateicoties “Alūksnes un Apes novada fondam” un 
erudīcijas spēlēm “Prāta laboratorija”, Apē izdevies īstenot vienu no sapņiem – ieviest divus grāmatu namiņus: vienu Vaidavas dabas takā pie Veselības avota, otru skvērā pie bērnu rotaļu laukuma. Tas ir vēl viens labs darbs savai Apei, ko iedzīvotāji paveikuši kopā radot un darot.

Divās spēlēs tika saziedoti 781 eiro un par šiem līdzekļiem izveidoti un uzstādīti grāmatu namiņi, kas sasaucas ar Apes ģerboņa krāsām un iekļaujas kopējā vizuālā tēlā mūsu pilsētā.

Namiņus  palīdzēja radīt Nauris Teters un TTR company komanda, Māris Brants un SIA ” Minams 4″ komanda, “ Impress print”. To visu kopā saskrūvēja un uzstādīja Mareks Grandavs ar mazajiem palīgiem.

Foto: Ilva Sāre

