FIZMIX erudīcijas konkursā komandas no Apes, Alūksnes un Gaujienas

Festivāls norisināsies jau piekto reizi, un šī gada tēma ir “Misija: Nākotne”. Pasākumā visas dienas garumā no plkst.11.00 līdz plkst.17.00 visu vecumu apmeklētāji varēs piedalīties radošās darbnīcās un eksperimentos. Foto: publicitātes

Jaunieši no 134 Latvijas skolām pārbaudīja savas zināšanas FIZMIX erudīcijas konkursā, un noskaidrojies, ka pusfinālā būs pārstāvētas 39 skolas. To vidū ir arī divas komandas “Arhimēdi” un “Aizliegtais paņēmiens” no Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas, “5 Sigmas” no Alūksnes vidusskolas, “Atomiņi” un “Fiziči” no Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskolas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Konkurss noslēgsies 12. aprīlī Rīgā, “ATTA Centrā”, kur visas dienas garumā norisināsies Elektrum Fizikas festivāls. Pasākumā paredzēta plaša un daudzveidīga programma, kā arī konkursa uzvarētāju noskaidrošana.

Šogad konkursā no vienas skolas bija iespēja piedalīties vairākām komandām. Pusfinālā piedalīsies 300 skolēni jeb 60 komandu – 10 no Rīgas pilsētas un pieciem reģioniem. Rīgas pilsētu pārstāvēs 10 komandu no 8 skolām, Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionus katru pārstāvēs 10 komandu no 6 skolām, bet Latgales reģionu – 10 komandu no 7 skolām.

FIZMIX erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem norisinās 30 gadu, un šogad tam pieteicās 1110 skolēnu no visas Latvijas. Konkursa 30. jubilejas gadā dalībnieki no visas Latvijas ne tikai pierādīs savas zināšanas, bet arī cīnīsies par galveno balvu – braucienu uz Briseles zinātnes un tehnoloģiju muzejiem. Ar pusfināla komandām var iepazīties šeit: https://www.fizmix.lv/lv/konkurss/jaunumi/fizmix-erudicijas-konkursa-pusfinala-komandas-2025

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

FIZMIX erudīcijas konkurss jau 30 gadu iedvesmo jauniešus izzināt fizikas pasauli. Inženierzinātņu jomas speciālisti jau šobrīd ir ļoti pieprasīti darba tirgū, un tuvākajā desmitgadē šis pieprasījums tikai pieaugs. Esam gandarīti, ka konkurss pulcē tik daudz aizrautīgu jauniešu no visas Latvijas, ar nepacietību gaidām pusfinālu un finālu, kur redzēsim talantīgos dalībniekus darbībā,” stāsta AS “Latvenergo” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čakste.