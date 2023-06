Finansējumu saņem arī biedrība “Astes un ūsas”

Foto: www.pixabay.com

Ziedošanas iniciatīvas “Ziedo savu depozītu” laikā, no 2022.gada 8.decembra līdz šā gada 1.jūnijam, iedzīvotāji labdarībai novirzījuši depozīta maksu par 1 552 108 depozīta iepakojumiem jeb 155 210,80 eiro, informē labdarības organizācijas “Ziedot.lv” pārstāvji.

Vislielākais atbalsts 63 851 eiro apmērā sniegts Ukrainas bēgļu bērniem, kuri pagaidu patvērumu no kara raduši Latvijā. Bērniem tiek nodrošināti datori attālināto mācību organizēšanai, kā arī sniegts sociāls atbalsts latviešu valodas mācību apmaksai. Tāpat apmaksāti nepieciešamie ārstniecības izdevumi, visbiežāk akūta zobārstniecība, briļļu iegāde, medikamenti, operācijas, kā arī attīstošās ABA nodarbības bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Kopumā par iedzīvotāju novirzītajiem ziedojumiem palīdzību saņēmuši 208 Ukrainas bēgļu bērni.

Pēc “Ziedot.lv” aplēsēm, ziedotāju atbalsts 61 304 eiro apmērā ļāvis palīdzēt dzīvnieku aizsardzības biedrībām sniegt atbalstu 838 bez savas ģimenes un mājām palikušiem dzīvniekiem. Par ziedojumiem nodrošināts patversmes darbs četru mēnešu periodā, dzīvniekus uzņemot, tos aprūpējot un palīdzot tiem atrast jaunas mājas.

Finansējumu saņēma sešas dzīvnieku aizsardzības biedrības gan no Rīgas, gan reģioniem – biedrība “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”, biedrība “Astes un ūsas” no Alūksnes, “Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība”, biedrība “Otrā māja dzīvniekiem” no Augšdaugavas novada un kaķu palīdzības centrs “Remi”.

Par saziedotajiem līdzekļiem 30 054 eiro apmērā atbalsts sniegts arī 29 senioriem, palīdzot nosegt kurināmā – malkas un brikešu – un pārtikas izdevumus. Pateicoties ziedotāju atsaucībai, trūcīgajiem Latvijas senioriem iegādāti nepieciešamie medikamenti un brilles, kā arī nodrošināti dažādi tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, skābekļa koncentratoru noma, sniegts līdzmaksājums kāpņu pacēlāja ierīkošanai un mājokļa pielāgošanai. Atsevišķos gadījumos sniegta palīdzība arī iedzīves pārvešanai uz pansionātu.

Tāpat palīdzība novirzīta arī paliatīvās aprūpes pacientiem, nodrošinot cieņpilnas vecumdienas, gan sagādājot aprūpes preces, gan apmaksājot uzturēšanos paliatīvajā nodaļā.

Dati par ziedošanas aktivitāti liecina, ka visvairāk ziedojot rīdzinieki – Rīgas iedzīvotāji taromātos labdarībai novirzījuši 38% no kopējā ziedojumu apjoma jeb vairāk nekā 58 000 eiro. Labdarības organizācija izceļ arī Vidzemes reģiona iedzīvotājus, kuri grūtībās nonākušajiem ziedojuši vairāk nekā 32 000 eiro. Aktīvāko ziedotāju vidū, kā ierasts, ierindojas arī Pierīga un Kurzeme, labdarības mērķiem novirzot attiecīgi 16% un 13% no saziedotās kopsummas.