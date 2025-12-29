Fiksē Alkoholisko dzērienu aprites likuma pārkāpumus

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir konstatējis, ka tirdzniecības centros ir izvietoti dekori – stendi Ziemassvētku egles formā ar tukšām alkoholiskā dzēriena “Jameson” pudelēm. Vienlaikus PTAC ir novērojis, ka mazumtirdzniecības ķēdēs tiek paralēli piedāvātas atlaides šī zīmola alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir patērētājiem rosinošs apstāklis alkohola iegādei un ir pretlikumīgi.
Šajā gadījumā Ziemassvētku dekori – egles stendi no tukšām alkoholiskā dzēriena “Jameson” pudelēm, tai skaitā kontekstā ar piedāvātajām alkoholiskā dzēriena “Jameson” akcijām – ir vērsti uz konkrētu produktu tirdzniecības veicināšanu, un tie norāda uz Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā aizlieguma pārkāpumu. Ņemot vērā novēroto, PTAC aicina tirdzniecības centru un mazumtirdzniecības ķēdes nekavējoties novērst pārkāpumus, turpmāk neizvietojot telpās šāda veida dekorus.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 11.panta piekto daļu ir aizliegta alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma, tostarp mazumtirdzniecības vietās, kurās notiek alkoholisko dzērienu tirdzniecība (tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē). Savukārt minētā likuma 11.panta septītā daļa paredz aizliegumu mazumtirdzniecības vietās (tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē) īstenot alkoholisko dzērienu tirdzniecības veicināšanas pasākumus.
Minētais aizliegums nozīmē, ka nav atļauts izmantot tiešas un netiešas norādes par konkrētā alkoholiskā dzēriena izdevīgumu, kā arī nav atļauti alkoholisko dzērienu tirdzniecību un patēriņu veicinošie pasākumi (tostarp mazumtirdzniecības vietās), kuru mērķis ir veicināt produktu iegādi, tai skaitā lielākos apjomos, veicināt jaunu produktu izmēģināšanu, rosināt vēlmi veikt spontānus pirkumus.
Vēršam uzmanību, ka par reklāmas prasību neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz
14 000,00 EUR, savukārt par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto aizliegumu
tirdzniecības veicināšanas pasākumiem neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz
300 000,00 EUR.
Informē: Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.
