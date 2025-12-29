Abonē! E-avīze
Otrdiena, 30. decembris
Dāvids, Dāvis, Dāniels, Daniela, Daniels
weather-icon
+-5° C, vējš 1.79 m/s, Z vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Fiksē Alkoholisko dzērienu aprites likuma pārkāpumus

12:07 29.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

252

Foto: freepik.com

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir konstatējis, ka tirdzniecības centros ir izvietoti dekori – stendi Ziemassvētku egles formā ar tukšām alkoholiskā dzēriena “Jameson” pudelēm. Vienlaikus PTAC ir novērojis, ka mazumtirdzniecības ķēdēs tiek paralēli piedāvātas atlaides šī zīmola alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir patērētājiem rosinošs apstāklis alkohola iegādei un ir pretlikumīgi.
Šajā gadījumā Ziemassvētku dekori – egles stendi  no tukšām alkoholiskā dzēriena “Jameson” pudelēm, tai skaitā kontekstā ar piedāvātajām alkoholiskā dzēriena “Jameson” akcijām – ir vērsti uz konkrētu produktu tirdzniecības veicināšanu, un tie norāda uz Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā aizlieguma pārkāpumu. Ņemot vērā novēroto, PTAC aicina tirdzniecības centru un mazumtirdzniecības ķēdes nekavējoties novērst pārkāpumus, turpmāk neizvietojot telpās šāda veida dekorus.

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 11.panta piekto daļu ir aizliegta alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma, tostarp mazumtirdzniecības vietās, kurās notiek alkoholisko dzērienu tirdzniecība (tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē). Savukārt minētā likuma 11.panta septītā daļa paredz aizliegumu mazumtirdzniecības vietās (tai skaitā ar distances līgumu tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē) īstenot alkoholisko dzērienu tirdzniecības veicināšanas pasākumus.

Minētais aizliegums nozīmē, ka nav atļauts izmantot tiešas un netiešas norādes par konkrētā alkoholiskā dzēriena izdevīgumu, kā arī nav atļauti alkoholisko dzērienu tirdzniecību un patēriņu veicinošie pasākumi (tostarp mazumtirdzniecības vietās), kuru mērķis ir veicināt produktu iegādi, tai skaitā lielākos apjomos, veicināt jaunu produktu izmēģināšanu, rosināt vēlmi veikt spontānus pirkumus.
Vēršam uzmanību, ka par reklāmas prasību neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz
14 000,00 EUR, savukārt par Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto aizliegumu
tirdzniecības veicināšanas pasākumiem neievērošanu PTAC ir tiesības uzlikt soda naudu līdz
300 000,00 EUR.

Informē: Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Sanita Gertmane.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Nav nejaušību, ir Dievjaušības

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Modernizēs abas lauku skolas

08:00 26.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Mēs esam saauguši kopā”

08:00 24.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Neredzams darbs redzamā vidē

08:00 27.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Smaržo pašu darinātas sveces un eglīšu rotājumi

08:00 25.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Svētkus var svinēt arī pie nenocirstas eglītes

08:00 23.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds bijis 2025. gads?
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
30
Decembris
Sākums: 16:00

Lielformāta leļļu izrāde bērniem “Troļļu piedzīvojumi mežā”
Otrdiena
30
Decembris
Sākums: 18:00

Muzikāli literārs stāsts “Alūksnieša sirds”
Otrdiena
30
Decembris
Sākums: 21:00

Vecgada balle ar Normundu Liepiņu un Vjačeslavu Bogdanovu
Otrdiena
30
Decembris
Sākums: 22:00

Vecgada balle kopā ar Lauri Neilandu
Otrdiena
30
Decembris
Sākums: 22:00

Balle ar Jāni Matvejenko.
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025