eZvanu skaits dubultojies – VUGD reaģē uz katru otro automātiski saņemto izsaukumu

Ar katru gadu pieaug uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemto eZvanu skaits. Ja 2023. gadā tika reģistrēti 1817 eZvani, tad 2024. gadā to skaits ir divkārši audzis, sasniedzot jau 4068 eZvanus. Svarīgi atzīmēt, ka no 2024. gadā saņemtajiem eZvaniem uz 1923 gadījumiem tika reaģēts, kas veido gandrīz pusi no kopējā saņemto pieteikumu skaita. Šī tendence apliecina, ka eZvans kļūst par arvien nozīmīgāku rīku ceļu satiksmes negadījumu seku mazināšanā un dzīvību glābšanā.
eZvans ir automātiska avārijas zvanu sistēma, kas iebūvēta Eiropas Savienības transportlīdzekļos, kas apstiprināti ražošanai pēc 2018. gada 31. marta. Tā ļauj pēc ceļu satiksmes negadījuma nekavējoties sazināties ar ārkārtas dienestiem, izmantojot transportlīdzeklī integrētu sistēmu — bez mobilā tālruņa vai interneta savienojuma. Sistēma tiek aktivēta tikai tad, ja automašīna ir iesaistīta ceļu satiksmes negadījumā vai poga nospiesta manuāli. Pārējā laikā sistēma nav aktīva. Tas nozīmē to, ka, vienkārši braucot ar transportlīdzekli, netiek veikta datu pārsūtīšana.
Kad eZvana sistēma tiek aktivizēta – automātiski sadursmes brīdī vai manuāli, piespiežot pogu, – tā nekavējoties veic zvana savienojumu ar 112 kontaktu centru, nodrošinot iespēju sarunāties ar dispečeru, kā arī nosūta būtiskus datus par transportlīdzekli. Dispečers dzird, kas notiek transportlīdzekļa salonā, tāpēc ir būtiski uzsākt sarunu, tāpat kā tas notiek zvanot uz 112 ar telefona starpniecību – skaidri izstāstīt, kur un kas ir noticis, un atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja eZvans aktivizēts nejauši, ir svarīgi nekavējoties informēt dispečeru, ka palīdzība nav nepieciešama. Ja atbildes nav, tiek pieņemts, ka noticis smags ceļu satiksmes negadījums, un uz notikuma vietu tiek nosūtīti ugunsdzēsēji glābēji, policisti un mediķi. Nepieciešamības gadījumā dispečers var arī atzvanīt transportlīdzeklim.
Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu informēšanai par eZvana pogas nozīmi – viņiem jāsaprot, ka nejaušas aktivizēšanas gadījumā ir jārunā ar dispečeru, nevis jāklusē.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir izveidojis izglītojošu video par rīcību situācijā, kad e-Zvana poga tiek nospiesta nejauši. Aicinām ikvienu to noskatīties un uzzināt, kā pareizi rīkoties.
Video pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=m0N_B4a6iSQ
