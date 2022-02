Es – skolotājs? 8 iemesli kļūt par skolotāju

Foto: pixabay.com

Daudz tiek runāts par to, ko dara skolotāji un kas viņiem būtu jādara, bet vai bieži domājam par to, kāpēc skolotāji to dara – ir skolotāji. Protams, iemesli kļūt par skolotāju var būt ļoti personiski un atšķirīgi, taču ir vairāki universāli un visnotaļ lieliski iemesli, kāpēc izvēlēties skolotāja profesiju. Ja esi kādreiz domājis kļūt par skolotāju un vēlies pārliecināties, ko šī profesija ietver, skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” komanda ir apkopojusi būtiskus iemeslus šādai izvēlei.

1) Tu esi vajadzīgs

Un ne jau tāpēc, ka ir liels skaits vakanču! Iedomājies, vidēji katrs skolotājs savas karjeras laikā sastop aptuveni 2000 bērnu. Tās ir 2000 dzīves, 2000 smaidošu seju, 2000 jaunu prātu. Skolā bērni apgūst daudz vairāk nekā tikai fiziku, vēsturi vai matemātiku. Viņi iemācās mācīties, uzticēties, draudzēties, sadarboties un daudz citu dzīvei nepieciešamo prasmju. Kā skolotājs Tu šiem 2000 skolēniem esi vajadzīgs daudz vairāk, nekā vari iedomāties. Katra dzīvē ir kāds skolotājs, kuru mēs atceramies visu mūžu, kurš ir atstājis lielu un pozitīvu ietekmi uz mūsu dzīvi un, piemēram, karjeras izvēli. Tādēļ skolēniem ir vajadzīgi skolotāji, kuri motivē ne tikai mācīties, bet arī gūt panākumus dzīvē.

2) Katra diena ir atšķirīga

Skolotājam nav divu vienādu dienu. Kādu dienu skolēni Tevi iepriecina ar lieliskiem rezultātiem noslēguma pārbaudes darbā, vai kāds pirmklasnieks pasaka, ka esi labākā ciparu feja, kādu citu – Tu risini nopietnas skolēnu attiecību problēmas, kas, iespējams, atstās paliekošu atmiņu nospiedumus viņu dzīvēs. Katrs Tavs skolēns ir atšķirīgs, un viņu dzīve katru dienu mainās un attīstās, un Tu attīsties līdz ar viņiem. 1. septembris nekad nelīdzināsies semestra pēdējai dienai, audzināmās klases izlaiduma diena nelīdzināsies saspringtai eksāmenu dienai. Skola un skolotāja darbs ir paredzēts tiem, kuriem patīk pārmaiņas un attīstība.

3) Tu attīstīsi savu radošumu

Kā skolotājam Tev ir jāiesaista skolēni mācību procesā, un tas pilnīgi noteikti prasīs radošumu. Skolēni ir atšķirīgi, tādēļ būs jāizdomā radoši veidi, kā pārliecināties, ka katrs skolēns mācās un netiek atstāts novārtā. Varbūt rosināt bērnus vēstures stundā izspēlēt Saules kauju klasē, vai varbūt noturēt bioloģijas stundu skolas pagalmā, bet varbūt rīkot klases stundu Discordā? Kas bērniem patīk? Kas viņus saista? Pievieno nedaudz radošuma un skaties, kā viņi ar aizrautību mācās.

4) Tas ir sociāli un emocionāli piepildīts darbs

Dažiem skolēniem skola ir nepieciešama ikdienas rutīna. Citiem tā ir vieta, kur viņi jūtas pieņemti vai mīlēti. Vēl kādam skola ir vieta, kur viņš paēd savu vienīgo pilno maltīti dienā. Darbs ar bērniem sniedz piepildījumu. Tā ir sociāli un emocionāli piepildīta nodarbošanās. Skolēnu smaidi atmiņā saglabājas ilgi pēc tam, kad skolotāji atstāj skolas ēku.

5) Atvaļinājums vasarā

Tev vienmēr būs atvaļinājums vasarā! Un Tev atvaļinājumā nekad nepiezvanīs neviens “steidzamais” klients vai kolēģis ar lūgumu izpalīdzēt aizvietojot. Skolotājs ir vienīgā profesija ar tik lielisku “bonusu” kā vasaras brīvlaiks. Saule vai pat silts vasaras lietus – un Tu dari, ko vēlies!

6) “Mācītspēks” nozīmē – atbalsts

Kā skolotājs Tu nekad nebūsi viens. Tu pievienosies “Mācītspēks” skolotāju kopienai, kas Tevi vienmēr atbalstīs un sapratīs un ar ko Tu varēsi dalīties savās idejās un izaicinājumos. Tu satiksi arī savu “Mācītspēks” kuratoru, kurš pirmo divu gadu garumā vadīs Tevi cauri zinību un prasmju līkločiem, lai jau savā pirmajā un pēc tam visās pārējās darba dienās skolā Tu justos droši. Skolā Tevi gaidīs mentors, pie kura varēsi vērsties ikvienā sarežģītā situācijā. Un, protams, Tev būs Tavi universitātes pasniedzēji, kas dalīsies ar Tevi pedagoģijas noslēpumos.

7) Vienmēr garantēts darbs

Skolotāja darbs ir bijis un būs vajadzīgs vienmēr. Bērni būs vienmēr, un skolotāji, kuri viņus māca, arī būs vajadzīgi vienmēr. Skolotāja profesijas standarti var mainīties, bet šo profesiju nekad nebūs iespējams aizstāt ar ko citu.

8) Tu ietekmē nākotni

“Šodienas jaunieši ir nākotnes līderi,” reiz teicis Nobela Miera prēmijas laureāts Nelsons Mandela. Kā skolotājam Tev ir priekšrocība un arī atbildība veidot jauniešu – savu skolēnu – uzskatus, priekšstatus un vērtības. Ko Tu viņiem sniegsi klasē, to viņi atdos sabiedrībai nākotnē. Tu neesi tikai skolotājs, Tu esi sākums tam, kā jaunieši nākotnē mainīs pasauli.

Kopš 3.janvāra, kad tika uzsākta informatīvā kampaņa “Esi skolotājs!”, interesi par iespējām kļūt par skolotāju izrādījuši kopumā 1208 cilvēki. Projektam “Mācītspēks” līdz šim pieteikušies 726 kandidāti, no kuriem 31 jau ir izturējis atlases konkursu, bet virkne kandidātu vēl ir atlases procesā. Savukārt par citām studiju iespējām, lai kļūtu ar skolotāju vai augtu izglītības zinātņu jomā, interesi izrādījuši vēl 482 cilvēki. Ikvienam interesentam vēl joprojām ir iespēja pieteikties projektam! Pieteikuma anketa un plašāka informācija par projektu “Mācītspēks” un citām pedagoģijas studiju iespējām pieejama www.esiskolotajs.lv.