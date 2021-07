Elektroapgādes traucējumi īslaicīgi

Foto autors: AS “Sadales tīkls”

Akciju sabiedrības (AS) “Augstsprieguma tīkls” precīzāk vēstī Jāņu nakts negaisa mūspusē fiksētos postījumus elektrolīnijās. “Pārvades tīkla 110 kV līnijā Alūksne – Gulbene vējš izgāza divus ārpus elektrolīnijas trases augošus kokus (apses) Alsviķu pagasta teritorijā. Līnija tika bojāta un atslēdzās, bet automātika dažu sekunžu laikā pārslēdza apakšstacijas Alūksne elektroapgādi no otras 110 kV elektrolīnijas,” stāsta AS pārstāve Aija Ikstena. Pārvades tīkla bojājumu dēļ elektroapgādes traucējumi Alūksnes un Apes novados nav bijuši.