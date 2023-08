Eiropas Kultūras mantojuma dienas Alūksnē

Foto: Sandra Apine

Šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienās, 8. un 9. septembrī, Alūksnē visi interesenti aicināti iepazīt trīs nozīmīgus kultūras mantojuma objektus: Alūksnes Jauno pili, Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un Kanovas vāzi.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka Latvijas valsts simtgadi sasniedzot, ik gadu piedzīvojam arī kādas valstiski svarīgas institūcijas vai nozares simts gadu pastāvēšanas slieksni, kas dod iespēju atskatīties vēsturē, izvērtēt paveikto un izcelt būtisko. 2023. gadā simtgadi svin Latvijas kultūras mantojuma aizsardzības sistēma, tādēļ šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienas Latvijā veltītas šim nozīmīgajam notikumam.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnes novada muzejs piedāvā pasākumu kopumu, kas izceļ vēstījumu par marmora mākslas darbu – Kanovas vāzi, un tās atgriešanos Fītinghofu dzimtas mantojumā – Alūksnes Jaunajā pilī. Programmā plānotas ekskursijas pa pilsētas vēsturisko centru, apmeklējot baronu Fītinghofu atstāto mantojumu – Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu un Alūksnes Jauno pili. Dienas gaitā muzejā notiks lekcijas par Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, mākslas stiliem interjerā un Kanovas vāzes māksliniecisko vērtību, kā arī tiks atklāta izstāde “Neogotikas pērle”.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu laikā Alūksnes novada pašvaldība uzņems viesos projekta “Versts full of Feeling in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” VERSTS OF FEELINGS 2” partnerus.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu programma Alūksnē

Piektdiena, 8. septembris

13.00 Ekskursija pa Alūksnes vēsturisko centru, iepazīstot baronu fon Fītinghofu atstāto mantojumu. Ekskursijas laikā apmeklētāji aplūkos klasicisma stila paraugu – Veco pili, no skatu platformas Pilssalā vēros Slavas rotondu, iepazīs Alūksnes Jaunās pils arhitektūras un mākslas stilu elementus un apmeklēs pēc arhitekta Kristofa Hāberlanda projekta būvēto Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu, uzkāpjot tās 55,5 m augstajā tornī un ieklausoties Augusta Martina būvēto ērģeļu skanējumā. Ekskursiju vadīs gide Ilona Riekstiņa. Pulcēšanās pie kafejnīcas “Pie Martas”.

15.00 Lekcijas par Alūksnes Jaunās pils vēsturi, arhitektūru, mākslas stiliem interjerā un Kanovas vāzes māksliniecisko vērtību:

“Gliemežvāku čuksti jūras putu mirdzumā: liecības par Alūksnes fon Fītinghofiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā”. Lekcijā vēsturniece Kristīne Zaļuma atklās zināmus un mazāk zināmus faktus par Alūksnes muižas īpašnieku fon Fītinghofu dzimtas vēsturi un liecības par tās dokumentāro mantojumu, kas mūsdienās glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā – grāmatas, fotogrāfijas un citi materiāli, kas izceļami un raksturojami kā būtiski avoti Latvijas muižu un tās īpašnieku atstātā kultūras mantojuma pētniecībā,

“Tā sauktā Kanovas vāze Alūksnē”. Mākslas zinātnieks Dainis Bruģis veltīs lekciju vienam no pazīstamākajiem Alūksnes Jaunās pils parka dekoratīvās tēlniecības objektiem – Kanovas vāzei, sniegs nelielu ieskatu izcilā klasicisma laikmeta itāļu tēlnieka Antonio Kanovas (Canova, 1757–1822) daiļradē un ļaus uzzināt par vēl vairākiem citiem ar Kanovas vārdu saistītiem tēlniecības darbiem Latvijā,

“Interjeru dekoratīvā glezniecība Alūksnes Jaunās pils mūzikas salonos”. Restauratore Līga Šļakota pastāstīs par vispārējām ampīra stila iezīmēm un tā adaptāciju Mūzikas salonu sienu gleznojumos, raksturojot laikmeta ietekmi uz interjeru gleznojumiem 19. un 20. gadsimta mijā. Lekcijā tiks aplūkotas Mūzikas salonu un kāpņutelpas interjeru stila iezīmes un izmaiņas no baronu laika līdz mūsdienām. Vēsture, izpēte, restaurācija.

Izstādes “Neogotikas pērle” atklāšana.

16.30 Jaunās izstādes “Neogotikas pērle” apskate, diskusijas, kafija.

Sestdiena, 9. septembris

11.00 Ekskursija pa Alūksnes vēsturisko centru, iepazīstot baronu fon Fītinghofu atstāto mantojumu. Ekskursijas laikā apmeklētāji aplūkos klasicisma stila paraugu – Veco pili, no skatu platformas Pilssalā vēros Slavas rotondu, iepazīs Alūksnes Jaunās pils arhitektūras un mākslas stilu elementus un apmeklēs pēc arhitekta Kristofa Hāberlanda projekta būvēto Alūksnes evaņģēliski luterisko baznīcu, uzkāpjot tās 55,5 m augstajā tornī un ieklausoties Augusta Martina būvēto ērģeļu skanējumā. Ekskursiju vadīs gide Ilona Riekstiņa. Pulcēšanās pie Alūksnes Jaunās pils.

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ apmeklētāji aicināti uz aktivitātēm pieteikties līdz 06.09.2023. pa tālruni 25665538 vai e-pastu: muzejs.info@aluksne.lv.

Lekcijas tiks translētas tiešsaistē. Interesentiem lūdzam pieteikties līdz 06.09.2023. pa e-pastu: muzejs.info@aluksne.lv.