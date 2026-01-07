Abonē! E-avīze
Trešdiena, 7. janvāris
Rota, Zigmārs, Juliāns, Digmārs
E. Gulbja Laboratorija Alūksnē slēdz pieņemšanas punktu

13:27 07.01.2026

Agita Bērziņa

242

Alūksnē slēgts E. Gulbja Laboratorijas pieņemšanas punkts, kas atradās Lielā Ezera ielā 11, un patlaban uzņēmums neplāno atvērt jaunu pieņemšanas vietu citviet Alūksnē. Kā laikrakstam skaidro laboratorijā, pieņemšanas punkts nespēja piesaistīt pietiekamu pacientu skaitu, tādēļ tā uzturēšana kļuva nerentabla. Tāpat pacienti norādījuši, ka analīzes galvenokārt nodod pie ārstējošajiem ārstiem poliklīnikā. Uzņēmumā uzsver, ka turpina nodrošināta paraugu savākšana no ārstu praksēm poliklīnikās, kā tas noticis līdz šim.

Pieņemšanas punkts Alūksnē tika atvērts 2022. gada novembrī.

Jaunākie komentāri

Edgars komentē:

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus

Labdien! Kāda ir iespējamība, ka šo iedarbīgo drošības risinājumu varētu pielietot arī pret lāčiem un vilkiem, kas apdraud bērnu un vecāku drošību un veselību atrodoties mežā un arvien lielākā skaitā[...]

10:38 07.01.2026

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025