E. Gulbja Laboratorija Alūksnē slēdz pieņemšanas punktu

Alūksnē slēgts E. Gulbja Laboratorijas pieņemšanas punkts, kas atradās Lielā Ezera ielā 11, un patlaban uzņēmums neplāno atvērt jaunu pieņemšanas vietu citviet Alūksnē. Kā laikrakstam skaidro laboratorijā, pieņemšanas punkts nespēja piesaistīt pietiekamu pacientu skaitu, tādēļ tā uzturēšana kļuva nerentabla. Tāpat pacienti norādījuši, ka analīzes galvenokārt nodod pie ārstējošajiem ārstiem poliklīnikā. Uzņēmumā uzsver, ka turpina nodrošināta paraugu savākšana no ārstu praksēm poliklīnikās, kā tas noticis līdz šim.
Pieņemšanas punkts Alūksnē tika atvērts 2022. gada novembrī.
