Džipam saziedo 2331 eiro

2331,20 eiro – tā ir summa, kuru Alūksnes pilsētas svētku laikā apmeklētāji saziedoja “Alūksnes pilsētas svētku džipam” (6. augusta informācija). Tā ir jau 91. automašīna, kura ar nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un ziedotāju atbalstu dosies uz Ukrainu, lai palīdzētu Ukrainas brīvības cīnītājiem aizstāvēt savu valsti.
Svētku apmeklētāji ziedoja gan pie Alūksnes novada Sabiedrības centra, gan Barona klēts pasākumos, gan svētku tirdziņā, pretī saņemot gan ukraiņu gatavotu okrošku (auksto zupu), gan iespēju piedalīties loterijā, iegūstot mākslinieces Elitas Patmalnieces un keramiķa Uģa Puzuļa darbus, īpašas dāvanas no “Skaistuma darbnīcas” un friziera Māra Vīgupa, kā arī citus pārsteigumus.
Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece ar laikraksta starpniecību pateicas visiem ziedotājiem. “Mums bija rosīgas svētku dienas ar saplānotām norisēm un satikšanās prieku, tādēļ sirdssilts paldies katram, kurš uz brīdi tās nolika malā un atbalstīja akciju ar savu klātbūtni un ziedojumu. Paldies brīvprātīgajiem un dāvanu sarūpētājiem! Kopumā atbalsts nav apsīcis, vienkārši cilvēkiem vispirms ir savi plāni, un tas ir dabīgi,” vērtē Dz. Zvejniece.
Lai džipu nogādātu mērķī, līdzekļi vēl ir vajadzīgi, tādēļ ziedojumu vākšana turpinās arī pēc svētkiem. Piemēram, šodien, 8. augustā, “Labieša terasē” Rīgā būs iespēja baudīt izcilu mūziku labdarības koncertā “Brass par džipu”.
