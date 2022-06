Dziesmu un Deju ieskaņu koncerti – arī “pūtējiem”

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku ieskaņas koncerti šovasar notiek arī pūtēju orķestriem. 5. jūnijā koncertā “Spēlējam un svinam pāri laikiem Latvijā” Valmieras estrādē svētkus ieskandēja Ziemeļvidzemes un Rīgas pūtēju orķestri, un tajā piedalījās arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (mākslinieciskais vadītājs Sandors Līviņš).

Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji informē, ka pūtēju orķestru lielkoncertu svētkos iecerēts veidot kā ceļu no tradīcijas sākuma līdz mūsdienīgam skanējumam, parādot, cik daudzpusīgs, atšķirīgs un krāšņs ir pūtēju orķestru sniegums. Plānots izcelt 150 gadu laikā atskaņoto un laika pārbaudījumu izturējušo, tautā iemīļoto pūtēju orķestru repertuāru. 29. maijā jau izskanēja Dziesmu svētku ieskaņas koncerts Preiļos pūtēju orķestriem no Latgales un Rīgas, 4. jūnijā – Dienvidvidzemes un Rīgas pūtēju orķestriem, bet 12. jūnijā Liepājā uzstāsies Kurzemes un Pierīgas pūtēju orķestri.

Ieskaņas koncertu mākslinieciskais vadītājs ir Jānis Retenais, režisore – Elīna Apsīte. Koncerta radošajā grupā ir arī asistents Tomass Kokamegi un producents Armands Leimanis. Idejas līdzautors un radošās grupas vadītājs – Jānis Kurpnieks. Koncertu vadīja Edgars Lipors.

“Koncertā Valmierā piedalījās vairāk kā 20 orķestri no Ziemeļvidzemes, kā arī no Rīgas, piemēram, jauniešu pūtēju orķestris “Auseklītis”, un izpildīja skaņdarbus no nākamā gada Dziesmu un Deju svētku programmas. Protams svētkos koncerts būs garāks, repertuārs tiks papildināts vēl ar citiem skaņdarbiem,” stāsta ģimnāzijas orķestra diriģents S. Līviņš, kurš svētku ieskaņu koncertos diriģē arī apvienotos pūtēju orķestrus.

Orķestris saņēmis arī Pateicību no LNKC direktores Signes Pujātes par radošu ieguldījumu un dalību pūtēju orķestru Dziesmu svētku ieskaņas koncertā.

Vaicāts, kur šovasar vēl dzirdēsim ģimnāzijas pūtēju orķestri, diriģents atklāj, ka tas būs Trešajos Vispasaules Malēniešu svētkos Jaunlaicenē un arī Alūksnes pilsētas svētkos pie kādreizējā Tirgus paviljona, kas jau kļuvis par tradīciju.