Durvis ver sirsnīgo dāvanu tirdziņš

Ar 25. novembri durvis apmeklētājiem Alūksnes novada Sabiedrības centrā, Dārza ielā 8a, atkal ver Ziemassvētku labdarības tirdziņš. Tur par ziedojumiem pilsētas pensionāru biedrībai “Sudrabs”, Alūksnes pilsētas Invalīdu biedrībai un Alūksnes novada personu ar invaliditāti atbalsta biedrībai “Saulstariņi” var iegādāties viņu rokdarbus – daudz un dažādas unikālas, rokām gatavotas lietas. Labdarības tirdziņš atvērts katru darbdienu un arī sestdienās.
“Sudraba” adījumi
Labdarības tirdziņu, simboliski pārgriežot lentu, atklāja biedrības “Alūksnes NVO atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs”, Alūksnes pilsētas Invalīdu biedrības vadītājas Gita Tortuze un Solvita Rateniece un pārstāves. “Labdarības tirdziņš notiek jau devīto gadu pēc kārtas. Paldies čaklajām rokdarbniecēm, kuras sarūpējušas visas šīs skaistās lietas! Lai veicas iepriecināt alūksniešus!” atklājot tirdziņu, teica Dz. Zvejniece. Biedrības “Sudrabs” stendā šogad ir jaundzimušā pūriņš, adītās zeķes, kuru sastāvā ir arī siltā suņa vilna, rakstaini adītie cimdi, šalles. “Pirmo reizi piedāvājam arī siltas apkaklītes, ar rokām darinātu plecu lakatu, krēslu sēdpaliktnīši, apmetņi un citu. Laipni aicinām tos visus aplūkot un arī iegādāties savam priekam vai dāvanām Ziemassvētkos,” stāsta biedrības “Sudrabs” vadītāja Gita Tortuze, un rokdarbniece Velta Skuja tos arī nodemonstrē. Biedrība “Sudrabs”, līdzīgi kā pērn, jau oktobrī adījusi vilnas zeķes, kuras ziedos Ukrainas karavīriem, gatavoja pūriņus novada jaundzimušajiem.
Šuj un darina kartītes
Alūksnes Invalīdu biedrības biedri šogad tirdziņā tradicionāli piedāvā pašu darinātas Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kas bija ļoti pieprasītas pērn. “Esam darinājuši arī ziepītes, bižutēriju, svečturīšus, adījuši, tamborējuši, šuvuši, gatavojuši eglīšu rotājumus. Piedāvājumā ir arī segu pārvalki, palagi un spilvendrānas, priekšauti, arī aizkari, oriģināli iepakojumu maisiņi, liela izmēra adītās vīriešu zeķes, pirkstainie un puspirkstainie cimdi un daudz kas cits,” saka Invalīdu biedrības vadītāja S. Rateniece. Tas viss, kā viņa uzsver, darināts rokām un ar mīlestību. Arī Invalīdu biedrības rokdarbnieces pie paveiktā neapstāsies, bet, kā atklāj Maruta Pura, viņas iegādājušās linu audumu, no kura pagatavotas nelielas somiņas, maciņu, viedtālruņu un citu sīkumu glabāšanai. “Mūsu rokdarbus novērtējusi arī ministru prezidente Evika Siliņa, kura, viesojoties Alūksnē, iegādājās vienu adīto zeķu pāri, kurš viņai ļoti iepatikās,” saka S. Rateniece.
Citā plauktā biedrības “Saulstariņi” izstrādājumi – interesanti auskari, krūzītes, zeķītes, cepurītes un cits. Par tirdziņā saņemtajiem ziedojumiem “Saulstariņi” plāno kopīgi doties kādā ekskursijā.
Arī pēc pasūtījuma
Alūksnes biedrībās strādā ļoti čaklas un ātras rokdarbnieces. Tādēļ viņas piedāvā nepieciešamo adījumu, tamborējumu vai šuvumu izgatavot arī pēc pasūtījuma. “Atnāciet, izstāstiet vēlamo krāsu, izmēru, rakstu vai ko citu, kas iecerēts, un mēs labprāt izgatavosim!” aicina V. Skuja. Rokdarbnieces savus stendus vēl līdz Ziemassvētkiem papildinās, tādēļ iesaka tirdziņu apmeklēt ne vienu reizi vien – varbūt kaut kas no visa “iekritīs acīs” un spēs sagādāt prieku dāvanas saņēmējam!
