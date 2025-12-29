Abonē! E-avīze
Otrdiena, 30. decembris
Dāvids, Dāvis, Dāniels, Daniela, Daniels
Dūmvadā deg sodrēji

07:55 29.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Ziemassvētku vakars visā Latvijā un arī Vidzemē tika aizvadīts mierīgi – netika reģistrēti plaša mēroga ugunsgrēki, kā arī ugunsgrēki, kuros gājuši bojā, cietuši, izglābti vai evakuēti cilvēki. 24. decembrī saņemts izsaukums uz Ausekļa ielu Alūksnē, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1m 2 platībā.

VUGD atgādina, ka dūmvadu attīrīšana no sodrējiem ir jāveic regulāri, lai novērstu to degšanu! Sadegot sodrējiem, dūmvadā veidojas augsta temperatūra, kas laika gaitā var bojāt dūmvada konstrukciju.
Bojāts dūmvads ir ugunsbīstams, jo dzirksteles pa plaisām var nokļūt ārpus dūmvada uz jumta konstrukcijām, pārsegumiem un bēniņos esošajiem priekšmetiem, izraisot plašu un postošu ugunsgrēku!

Laika posmā no sestdienas vakara līdz pirmdienas rītam VUGD saņēma 341 izsaukumus uz spēcīgā vēja radītajiem postījumiem. Rīgas reģionā saņemti 138 izsaukumi, Rīgā – 92, Kurzemē – 56, Zemgalē – 27, Vidzemē -21, bet Latgalē – septiņi. Izsaukumi par nolūzušiem kokiem tika saņemti arī uz Alūksnes novada
Mārkalnes pagastu.

Informāciju sagatavoja VUGD Prevencijas pārvaldes Sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa.

