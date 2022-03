Drossinternets.lv ieteikumi vecākiem bērnu ekrānlaika ierobežošanai skolas brīvlaikā

Foto: pixabay.com

Kā palīdzēt bērnam pavadīt skolas brīvlaiku jēgpilni, ierobežojot laiku, kas bezjēdzīgi pavadīts viedtālrunī vai pie datora? Atbilde uz šo jautājumu skolas brīvlaikos un nedēļas nogalēs kļūst aktuāla daudziem vecākiem. Latvijas Drošāka interneta centrs Drossinternets.lv ir sagatavojis ieteikumus uzdevumiem bērna ekrānlaika ierobežošanai.

Laiks, ko bērns pavada, skatoties TV, sazinoties internetā ar draugiem, spēlējot tiešsaistes spēles, izmantojot datoru, planšetdatoru un viedtālruni, nereti aizņem lielu daļu no bērna ikdienas aktivitātēm. Katram bērnam ģimenē ekrānlaiks jānosaka individuāli, atkarībā no vairākiem faktoriem, piemēram: bērna vecuma un brieduma; patērētā satura – ko viņš visbiežāk dara un skatās; mācīšanās vajadzībām; ģimenes ikdienas un rutīnas. Kontrole pār ekrāna laiku, izmantojot tikai pulksteni, ne vienmēr ir pareizākā pieeja, drīzāk jāizvērtē interneta lietošanas mērķis un patērētā satura kvalitāte, tāpēc vecāku iesaistīšanās ir ļoti svarīga un nepieciešama, it sevišķi, ja bērns tikko sācis iepazīt internetu. Drossinternets.lv ieteikumi uzdevumiem ekrānlaika ierobežošanai ir pieejami šeit.

“Lai palīdzētu bērniem līdzsvarot ekrāna lietošanu ar citām viņa dzīves aktivitātēm un pienākumiem, aicinām vecākus ikdienā ieviest bērniem uzdevumus ekrāna laika iegūšanai. Nosakot, cik daudz ekrānlaika bērnam pienākas, ir jāņem vērā arī bērna vecums, laiks, kas tiek veltīts miegam, fiziskajām aktivitātēm, mācībām, vaļaspriekiem un nodarbēm svaigā gaisā. Aicinām izdrukāt Drossinternets.lv ieteikumus un izvietot mājās redzamā vietā uzdevumu pildīšanai. Sarakstu iespējams papildināt ar citiem ģimenē ierastiem uzdevumiem, to var izmantot gan brīvlaikā, gan arī nedēļas nogalēs,” aicina Drossinternets.lv vadītāja Maija Katkovska.

Domājot par ekrānlaika ierobežošanu, būtiska ir arī vecāku iesaiste – nepietiek vien ar ierobežojumu noteikšanu. Lai mudinātu bērnu lietot internetu jēgpilni un laicīgi radinātu izmantot to savu mērķu sasniegšanai un prasmju pilnveidošanai, vecākiem ir jāparāda bērniem, ko vērtīgu tur var darīt un kā pavadīt laiku internetā kvalitatīvi.

Tikpat svarīga ir abpusēja vienošanās par ekrāna izmantošanas noteikumiem. Vecākiem ar bērnu ir lielāka iespēja sadarboties, ja bērns pats piedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Ja bērni vēl ir mazi, tad krāsainas uzlīmes un emocijzīmes var būt kā balva par ikdienas ierobežojumu ievērošanu un jautrs veids, kā padarīt šo procesu un noteikumus pēc iespējas “nesāpīgākus”, kā arī balstās uz abpusēju sapratni un uzticēšanos.

Ir jāievēro arī rīcības konsekvence – bērnam ir jāzina, kādas būs sekas, ja viņš neievēros šos noteikumus. Svarīgi, ka bērns apzinās savas rīcības sekas un to, ka, pārkāpjot noteikumus, bērnam ierīce uz laiku tiks atņemta pavisam un viņš netiks pie kārotā ekrānlaika un satura, kas tik ļoti aizrauj. Ieteikumi ekrānlaika ierobežošanai pieejami šeit.