Drošības jostas autobusā – obligātas

Latvijā bērni vieni paši sabiedrisko transportu drīkst izmantot no septiņu gadu vecuma, ir būtiski, lai zināšanas par drošības jostu lietošanas nepieciešamību viņi saņemtu jau pirmsskolas vecumā – gan ģimenē, gan izglītības iestādēs. Tādēļ autotransporta direkcija īsteno informatīvo kampaņu, aicinot vecākus skaidrot bērniem par drošības jostu izmantošanu un atgādināt par to regulāras lietošanas nepieciešamību sabiedriskajā transportā.
Kurš pirmais iekāps autobusā
Kā atzīst AS “Talsu autotransports” autobusa vadītāja Arnita Drīle, ir svarīgi, lai tieši vecāki izstāsta bērniem drošības jautājumus. Bērni ir pieaugušo spogulis, tādēļ pozitīvs, uz drošību vērsts piemērs no pieaugušo puses var nest labākus rezultātus. Savā nepilnu gadu ilgajā šofera darba pieredzē viņa sastapusies lielākoties ar paklausīgiem un pieklājīgiem bērniem. “Man ar bērniem ir pieredze un līdz ar to labs kontakts, jo pirms tam strādāju pirmsskolas izglītības iestādē. 1. septembri gaidu nevis ar bažām, bet ar prieku,” stāsta autobusa vadītāja.
A. Drīles reisi lielākoties ir pa Alūksnes pilsētu, reizēm viņa ved bērnus arī uz Ziemeru pamatskolu. “Mēdz būt arī pilni skolēnu autobusi, un šiem kolēģiem ir nedaudz sarežģītāk visus noturēt uzmanības lokā un novaldīt, sevišķi dienas otrajā pusē, kad skolēniem vairs nav tik laba koncentrēšanās labai uzvedībai. Zinu, ka skolēni sacenšas arī par to, kurš pirmais iekāps autobusā, kur sēdēs – tas reizumis var radīt saspringtāku situāciju,” viņa stāsta.
Grūtāk ar pieaugušajiem
“Skolēna uzvedība lielā mērā atkarīga no tā, cik daudz vecāki mājās runā par pieklājību, par sasveicināšanos ar “labrīt!” un “uz redzēšanos!”, tādas elementāras lietas. Viss atkarīgs no ģimenēm. Kopš autobusos drošības jostu lietošana ir obligāta, ar skolēniem man problēmu nav – viņi jau pašā sākumā pieņēma jaunos noteikumus un cītīgi piesprādzējās. Vienmēr arī labprāt komunicēju ar saviem pasažieriem, izstāstu visus noteikumus.
Kas interesanti – sarežģītāk bija ar pieaugušajiem, jo viņi šos noteikumus ne labprāt pieņēma. Atliek secināt, ka bērni ir elastīgāki un labāk pielāgojas jaunām situācijām,” novērojumus izklāsta A. Drīle.
Skrejriteni labāk atstāt mājās
Šobrīd drošības situāciju autobusā viņa vērtē kā stabilu – visi pasažieri bez ierunām lieto drošības jostas un autobusa vadītājai vairs tas nav jāatgādina. Kas vēl svarīgi – pirms katras pieturas autobusos skaļrunī izskan atgādinājums, ka drošības jostu lietošana ir obligāta.
Jaunajā mācību gadā A. Drīle skolēnus aicina arvien uzlabot savu uzvedību un nesarežģīt šofera jau tā atbildīgo darbu. “Podziņas, kas atrodas pie sēdvietām (avārijas gadījumam vai reizēs, kad kādam kļūst slikti, tādu var nospiest, un šoferis uzreiz reaģē) nav domātas izklaidei,” iesaka autobusa vadītāja. Tāpat jāņem vērā, ka drošības apsvērumu dēļ elektriskos skrejriteņus autobusā pārvadāt ir aizliegts. “Ieteiktu arī parastos skrejriteņus mācību dienās labāk atstāt mājās, lai autobusā neveidojas lieka burzma,” iesaka autobusa vadītāja Arnita Drīle.
Drošības jostu lietošanu pārbauda katru dienu
Jūlija Jurāne, Valsts policijas (VP) Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Latgales reģiona pārvaldes jautājumos:
“Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrole ir viens no VP uzdevumiem, līdz ar to drošības jostu lietošana tiek pārbaudīta katru dienu. Jānorāda, ka, tuvojoties un uzsākoties jaunajam mācību gadam, tiek un tiks veikta pastiprināta sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības uzraudzība, tajā skaitā kontrolēts, vai un kā tiek lietotas drošības jostas. Tas arī attiecas uz transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodrošina pārvadājumus. Aprīlī VP Vidzemes reģiona pārvaldes darbinieki apturējuši un pārbaudījuši kopumā 102 transportlīdzekļus, kas veikuši pasažieru pārvadājumus, kuros 683 personām veiktas pārbaudes. Kopā sastādīti 19 administratīvā pārkāpuma lēmumi gan transportlīdzekļu vadītājiem, kas nodrošina pārvadājumus, gan pasažieriem. Savukārt maijā tika apturēti un pārbaudīti 84 transportlīdzekļi, kas veikuši pasažieru pārvadājumus, kuros 763 personām veiktas pārbaudes. Kopā sastādīti 39 administratīvā pārkāpuma lēmumi. Jānorāda, ka apturēto transportlīdzekļu skaitā, kas veikuši pasažieru pārvadājumus, ietilpst arī autobusi, kuros tiek vesti skolēni. Tāpat tiek veiktas preventīva rakstura pārrunas gan ar transportlīdzekļu vadītājiem, gan individuāli ar pasažieriem. Daudzas personas brīdinātas mutiski.”
Reklāma