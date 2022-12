Droši svētki ar drošām dāvanām

Klāt ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, un daudziem tas nozīmē rosīgu gatavošanos. Kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” organizatori aicina pievērst uzmanību dažiem aspektiem, lai sagādātu bērniem drošas dāvanas un svētki noritētu bez raizēm.

Eglīte, rotājumi, pirotehnika – bīstami, ja rīkojies pārdroši

Gada nogales svētku centrālo objektu – eglīti – vislabāk novietot stingrā un stabilā turētājā, kā arī iespējami tālu no apkures ierīcēm, radiatoriem, kamīna, krāsns vai citiem karstuma avotiem. Tas pats attiecas arī uz mākslīgajām eglītēm un rotājumiem, jo tie ir ļoti viegli uzliesmojoši. Lietojot dekoratīvās lampiņas, pārbaudiet, vai elektrības vadi nav nodiluši un kontaktligzdas nav pārslogotas – vienā pagarinātājā saslēdziet ne vairāk kā trīs gaismas virtenes. Neizmantojiet lampiņu virtenes, kurām ir konstatēti bojājumi.

Dažādi rotājumi piešķir svētku sajūtu, taču rūpējieties, lai mājās nav pārāk daudz vadu virteņu (tās nav vēlams slēpt zem paklāja, jo ir viegli uzliesmojošas), aiz kurām aizķerties, kā arī viegli plīstoši vai sīki rotājumi. Gan bērni, gan mājdzīvnieki var būt ziņkārīgi un pārdroši, tādēļ bumbiņas, sveces un lampiņas nedrīkst būt viegli pieejamas. Neatstājiet elektriskās lampiņas ieslēgtas uz nakti vai laikā, kad neesat mājās!

Neatņemama Ziemassvētku gaidīšanas un svinēšanas sastāvdaļa ir sveces. ­­ Pārliecinieties, vai tās ir novietotas stabili, kā arī to tuvumā nav viegli uzliesmojošu priekšmetu. Degošas sveces neatstājiet bez uzraudzības ne mirkli. Pirms dodieties prom no mājām vai gulēt, pārliecinieties, vai sveces ir nodzēstas. Vienmēr pieskatiet liesmu un bērnus tās tuvumā – tas var būt viens mirklis līdz apdegumam vai citu priekšmetu aizdedzināšanai. Atcerieties, ka arī brīnumsvecītēm ir karsta liesma, kas var apdedzināt.

Atbildīgapirotehnikas lietošana ir aktualitāte ik gadu. Pirms salūta rīkošanas pārliecinieties par pirotehnikas drošību, pērkot to tikai pie licencētiem tirgotājiem. Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Pievērsiet uzmanību tam, lai salūta palaišana notiek iespējami tālu no mājām, kokiem un, protams, cilvēkiem. Atcerieties arī par balkona atbrīvošanu no viegli degošiem priekšmetiem, jo raķetes var nokrist uz tā un radīt ugunsgrēku. Salūta trokšņi var radīt lielu stresu mājdzīvniekiem, tie var ne tikai aizbēgt, bet arī satrakoties un iekost. Tādēļ, pirms sākas uguņošana, pārliecinieties, vai mājdzīvnieki ir drošībā – ieslēgti istabā vai pie saites un tiem nav iespējas aizbēgt vai sabojāt kaut ko savā tuvumā.

Virtuve – rosības centrs svētku laikā

Gatavojot ēdienu, pārliecinieties, vai plīts tuvumā nav viegli uzliesmojošu priekšmetu (salvetes, dvieļi, cepeškrāsns cimdi, pārtikas uzglabāšanas maisiņi un papīrs). Kad iespējams, izmantojiet plīts aizmugurējos degļus, piemēram, vārot karstos svētku dzērienus. Pirms dot tos nogaršot bērniem, pārliecinieties, lai tie nav karsti, bet silti. Ja gatavojat svētku maltīti kopā ar bērniem, uzticiet viņiem vecumam atbilstošus pienākumus. Piemēram, cepot piparkūkas, jaunākie bērni noteikti nedrīkst darboties pie plīts. Viņiem uzticiet mīklas rullēšanu, formiņu spiešanu vai piparkūku dekorēšanu.

Ēdiens var kļūt par riska faktoru – neļaujiet bērniem dauzīties un ēst vienlaikus, jo tā bērns var aizrīties. Aiciniet svētku vakariņas ēst visiem kopā pie galda. Esiet uzmanīgi ar pārtikas uzglabāšanu – pārāk ilgi turēta ārpus ledusskapja, tā var sabojāties. Tāpat pievērsiet uzmanību tam, lai bērni svētku laikā nepārtiek tikai no saldumiem vai trekniem un sāļiem ēdieniem. Sekojiet līdzi tam, lai bērns uzņem pietiekami daudz dārzeņu, augļu, kā arī dzer ūdeni. Alkoholu glabājiet bērniem nepieejamā vietā!

Dāvanu izvēle – atbildīgs uzdevums

Lai gan dāvanu pirkšanas process var būt jautrs, īpaša uzmanība jāvelta mazāko bērnu (līdz 3–4 gadu vecumam) dāvanām. Nav vienas pareizās atbildes, kādas dāvanas ir drošas, taču ir faktori, kuriem ieteicams pievērst uzmanību. Izvēlieties vecumam atbilstošu rotaļlietu. Uz rotaļlietas etiķetes parasti norāda minimālo bērna vecumu, kādā jābūt, lai ar konkrēto rotaļlietu varētu droši spēlēties. Vislabāk izvairīties no rotaļlietām ar mazām detaļām (podziņas, actiņas, bumbiņas), elektrības vadiem vai spēcīgiem magnētiem. Taču, ja baterija ir nepieciešama, pārliecinieties, vai tās vāciņš ir stiprināms ar skrūvēm vai citu risinājumu, ko mazais pats nevarēs atvērt.

Iekļaujiet drošības aprīkojumu, ja plānojat dāvināt dāvanu, ar kuru bērns var braukt pats (piemēram, velosipēdu, skrejriteni, skrituļdēli vai skrituļslidas). Dāviniet arī ķiveri, elkoņu un ceļu sargus un jebkuru citu ekipējumu, kas bērnam ir jāvalkā, lietojot šo dāvanu. Ja šāds pirkums neiekļaujas plānotajā budžetā, palūdziet to citiem pieaugušajiem – radiem, vecvecākiem, kuriem tas varētu atvieglot dāvanas sarūpēšanu.

Izlasiet instrukcijas un brīdinājumus uz rotaļlietas iepakojuma. Pirms pirkuma veikšanas pārbaudiet instrukcijas, lai pārliecinātos, vai rotaļlieta ir piemērota bērna prasmēm, nav pārāk sarežģīta vai smaga, ar asiem stūriem vai viegli nolaužamām detaļām. Būtiski pievērst uzmanību arī tam, vai rotaļlietas izgatavošanā izmantotas bērniem draudzīgas krāsas, vai tā nesatur smaržvielas vai alergēnus.

Pārbaudiet informāciju par rotaļlietu kompetentajās iestādēs, piemēram, vai tā nav atsaukta un izņemta no tirdzniecības. To var izdarīt ražotāja, tirgotāja vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) tīmekļvietnē. Reizēm atsauktās rotaļlietas var palikt apgrozībā, piemēram, ja šīs rotaļlietas tiek iegādātas lietotu preču veikalos, tirdziņos utt.

Pārbaudiet rotaļlietas, pirms bērni ar tām spēlējas. Tādā veidā iespējams laikus pamanīt plaisas, bojājumus, defektus vai citas problēmas.

Dāvanu iepakojums ir jāiznīcina vai pēc rotaļlietas izsaiņošanas nekavējoties jānoslēpj. Diemžēl plastmasas iepakojumi un maisiņi, lentes un gumijas rada nosmakšanas riskus, savukārt dažādas smukumlietiņas iepakojumā var kļūt par aizrīšanās iemeslu.

Raksts tapis Eiropas Sociālā fonda finansētās kampaņas “Pārvērt pārdrošību par drošību!” ietvaros – tās mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā. Visi kampaņas informatīvie materiāli pieejami Veselības ministrijas tīmekļvietnē www.esparveselibu.lv un Bērnu slimnīcas tīmekļvietnē www.bkus.lv. Kampaņas aktualitātes tiek atspoguļotas arī sociālo tīklu vietnēs.