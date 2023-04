Drīz atvērs veloparku

Vēl mazliet pacietības – darbi veloparkā Alūksnē, vecā rotaļu laukuma vietā starp Pils un Ojāra Vācieša ielām, nav noslēgušies. Tas nozīmē, ka to nevar izmantot. Diemžēl, neievērojot drošības noteikumus vēl neatvērtajā trasē, gūtas jau pirmās traumas.

Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons atgādina – par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki. “Bērni gūst traumas, lai gan no tām varēja izvairīties, ja būtu padomāts par drošību. Kad ar bērniem runājam, viņi zina stāstīt, ka mājās ir gan ķivere, gan aizsargi, tomēr tie nav līdzi un netiek izmantoti. Tā ir vecāku atbildība,” skaidro A. Tomsons un norāda, ka veloparks vēl nav nodots ekspluatācijā, tādēļ izmantot to nevajadzētu. Lai arī aktīvās atpūtas parkā nerosās strādnieki un varētu likties, ka darbi ir pabeigti, tā nebūt nav. Alūksnes novada pašvaldībā noskaidrojām, ka darbi veloparkā atsāksies maija sākumā, kad teritorija būs apžuvusi. “Pašlaik nevar veikt apzaļumošanas darbus augstā gruntsūdeņu līmeņa dēļ,” skaidro sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Būvniecības objekts

Arī “Velosolutions” pārstāvis Artjoms Smirnovs norāda, ka objekts vēl nav nodots ekspluatācijā, tātad šobrīd tas ir būvniecības objekts un izmantot to būtu nepareizi. Par žogu, lai tur neviens nevar iekļūt, atbildīgs ir ģenerāluzņēmējs SIA “Asfaltbūve”. “Mēs no savas puses plānojam pabeigt visus darbus līdz maija vidum – apzaļumot un uzzīmēt sarkanās līnijas, virziena bultas un trafaretus ar ķiveres profilu, kas atgādina par aizsarginventāru, kā arī piesaistītajam māksliniekam jāpabeidz savas mākslas darbs,” skaidro A. Smirnovs.

Viņš saprot visu braucēju vēlmi veloparaku izmantot jau tagad. “Līdz šim mums ir bijis viens gadījums, kad pašvaldība vēlējās ļaut izmantot trasi vēl pirms nodošanas. Tas bija saistīts ar aizķeršanos Būvvaldē, bet trase bija pabeigta. Toreiz iesniedzām pašvaldībā apliecinājumu par to, ka trase nav nodota, bet pilnībā pabeigta un ir droša ekspluatācijā. Nevaru spriest, vai šādu scenāriju varētu realizēt arī Alūksnes gadījumā, bet katrā ziņā viens šāds precedents ir bijis,” norāda A. Smirnovs.

Jāievēro noteikumi

Vaicāts par trases izmantošanas noteikumiem, A. Smirnovs teic, ka tie nav sarežģīti, bet, tos ievērojot, braucēji var izvairīties no traumām. “Braukšana notiek pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Var braukt arī pretēja virzienā, bet tikai tad, ja trase ir tukša un līdz ar to tas nevienam netraucē, vai ja visi trasē esošie braucēji par to ir savstarpēji vienojušies. Uzsākot braukšanu, ir vienmēr jāpārliecinās par drošību. Apstāties uz trases nedrīkst – ja ir vēlme atpūsties vai ar kādu aprunāties, jāuzbrauc uz kādu no platformām, vai vēl labāk – jāiet ārpus trases. Ķiveres ir obligātas, pašiem ātrākajiem velo, skrejriteņu braucējiem iesakām pilnās ķiveres. Ceļu un elkoņu sargi – pēc paša uzskatiem,” informē A. Smirnovs.