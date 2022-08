Drīz atvērs ilgi gaidītās autoostas telpas

No 4. augusta sabiedriskā transporta pasažieriem, kuri iekāps autobusos maršruta sākumpunktā – autoostā, neilgu laiku biļetes jāiegādājas pie šofera autobusā vai jau iepriekš interneta vietnēwww.bezrindas.lv. Tas saistīts ar pārmaiņām, kas notiek līdz ar drīzu jaunās ēkas, kur turpmāk atradīsies arī autoosta, nodošanu ekspluatācijā.

Ēka nav pieņemta ekspluatācijā

“Šis ir īslaicīgs risinājums, jo no autoostas teritorijas aizvedīsim pārvietojamo moduļu ēku, kurā būvdarbu laikā atradās autoostas kase, bet tirdzniecības centra ēka, kurā atradīsies arī uzgaidāmā telpa pasažieriem un kase, vēl nav pieņemta ekspluatācijā. Līdz ar to autoosta darbu jaunajās telpās sākt vēl nevar,” laikrakstam saka SIA “Alūksnes autoosta” valdes priekšsēdētāja Jeļena Žīgure un norāda, ka šīs būs tikai īslaicīgas neērtības, un lūdz pasažierus būt saprotošiem.

Jauni peroni

J. Žīgure stāsta, ka SIA “Alūksnes autoosta” teritoriju pie ēkas plānoja sakārtot jau līdz pilsētas svētkiem. Otrdien un trešdien būvnieks strādāja, lai izveidotu jaunus peronus, kas, tāpat kā līdz šim, būs četri. “Viens no tiem, 4. perons, atradīsies paralēli autoostas ēkai un būs piemērots garo “Ecoline” autobusu piestāšanai. Pārējie trīs peroni izveidoti ieslīpi pret autoostas ēku, un tur piestās autobusi ar nelielu pasažieru vietu skaitu un pilsētas autobusi. Taču pie katra perona būs publicēti autobusu atiešanas laiki un maršruti,” stāsta J. Žīgure. Pasažieru zināšanai, vienīgi autobusi uz Rēzekni pulksten 6.40, 6.30, 13.15 un 13.35 turpmāk aties no 4. perona, bet autobuss uz Smilteni no rīta pulksten 6.40 tāpat no 1. perona, jo šajā laikā tas nevienam tur netraucēs.

SIA “Alūksnes autoosta” jau noslēgusi līgumu arī ar pārvadātājiem par to, ka autobusi pirms reisa uzsākšanas neuzturēsies autoostas teritorijā. Viņiem stāvvietai paredzēts laukums Ojāra Vācieša ielā.

Telpas labiekārtos

Ceturtdien, 4. augustā, no teritorijas pie autoostas aizveda pārvietojamo moduļu ēku, taču soliņi, pēc atjaunošanas, tur pasažieru ērtībai paliks. Savukārt autoostas telpās, kad tā būs atvērta, turpmāk būs 12 sēdvietas, kur apmesties pasažieriem, gaidot savu autobusu. Turpat būs arī kases lodziņš, kur iegādāties braukšanas biļetes. “Telpas ir jaunas un pievilcīgas, tādēļ domājam, kā tās vēl labiekārtot. Uz sienas virs kases lodziņa būs izvietots autobusu maršrutu saraksts.

Mūsu iecere ir uz pārējām sienām izvietot reklāmas plāksnītes ar novadā strādājošo uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju nosaukumiem. Šo ideju atbalstīja arī pašvaldība un apsolījās palīdzēt ar informācijas sniegšanu un precizēšanu,” saka J. Žīgure.

Par izpildījumu var diskutēt

“Pašvaldība ir gandarīta, ka beidzot jaunā veidolā ir pārtapusi vecā autoostas ēka, kas savu laiku bija nokalpojusi. Līdz šim ļoti daudzi alūksnieši un arī mūsu viesi pašvaldībai uz to norādīja, un jāatzīst, tā, kā mūsu vizītkarte pilsētas centrā, mums godu nedarīja. Kāds ir projekta izpildījums, varam vēl diskutēt. Tas, iespējams, varēja būt savādāks, ņemot vērā, ka ēka atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā. Zinu, ka uzņēmējam ilgi nācās saskaņot projektu tieši tādēļ, lai atbilstu tām prasībām, ko izvirzīja Būvvalde un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, bet šis veidols ar koka apdari ir saskaņots, un par to esmu jau dzirdējis pozitīvas atsauksmes,” komentē Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Jaunā ēka atrodas blakām pašvaldības īpašumam – zemei, uz tās izvietotajiem soliņiem un sabiedriskajai tualetei. Zinot, ka ēku gatavojas nodot ekspluatācijā, pašvaldība palīdzēja SIA “Alūksnes autoosta” sakārtot šo teritoriju, atjaunot soliņus, kuri tur būs arī turpmāk.